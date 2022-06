Popstjerne aflyser i sidste øjeblik

Fredag skulle den engelske popstjerne George Ezra give koncert på den danske festival Tinderbox i Odense, men Ezra, der især er kendt for hittet 'Budapest', har til sine fans store skuffelse måttet aflyse i sidste øjeblik.

Det oplyser han selv på Twitter.

Her fortæller han, at den noget pludselige aflysning skyldes, at han er blevet ramt af strubebetændelse.

'Jeg er virkelig knust over at sige, at jeg ikke får mulighed for at spille på Tinderbox i Danmark i morgen. Jeg har fået en ubehagelig strubebetændelse, og jeg er af lægerne blevet rådet til helt at hvile min stemme i 48 timer', lyder det fra sangeren, der ikke lægger skjul på, at han er ked af at måtte aflyse sin koncert med så kort varsel.

'Jeg hader at måtte aflyse koncerter, men den her er desværre ude af min kontrol. Jeg undskylder over for alle dem, der havde planlagt at komme og se mig', skriver han videre.

På Facebook oplyser Tinderbox, at de arbejder på at finde en erstatning for Ezra, der skulle have givet koncert på Blå Scene fredag aften klokken 19.15.

Her lader Tinderbox også forstå, at de er meget ærgerlige over aflysningen.

George Ezra indtager efter planen Royal Arena 16. februar 2023.

