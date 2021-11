Popstjerne aflyser uden grund

Stine Bramsen har med kort varsel aflyst månedens koncerter i København og Aarhus.

Sangerinden fra Alphabeat skulle have optrådt på de relativt små spillesteder Hotel Cecil i hovedstaden 24. november og dagen efter på aarhusianske VoxHall.

Men det bliver altså ikke til noget, og Stine Bramsen har droppet koncerterne uden at oplyse en årsag.

Ekstra Bladet har forgæves henvendt sig til begge spillesteder og popstjernens koncertbureau, der ikke er vendt tilbage.

Hotel Cecil har plads til 350 publikummer, mens VoxHall kan rumme 700. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var koncerterne ikke udsolgte, da de blev aflyst.

Flop på hitlisten

Alphabeat gik i opløsning, da Silkeborgs garvede hitmagere spillede deres sidste show midt i oktober. Stine Bramsen er nu i færd med at genstarte sin solokarriere.

Alphabeat er gået hver til sit - det gjorde den succesrige jyske popgruppe også i 2013. Foto: Warner

Den 34-årige popstjerne udgav singlen 'What I Want You to Do' i september. Den missede både Spotifys top 200 og den officielle hitliste.

Sangen er første udspil fra Stine Bramsens kommende andet album. Hendes solodebut, 'Fiftyseven' fra 2015, gik helt til tops på albumcharten.

Sangerinden har tilsyneladende ikke nævnt aflysningerne på sine profiler på sociale medier, men i september skrev hun på Facebook følgende om de to koncerter, der altså siden er annulleret:

'Jeg trænger til at bryde mine egne vaner og ikke gøre alting så 'safe', så nu stiller jeg mig op og spiller en masse nye sange for jer.'