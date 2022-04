Popstjerner bekriger hinanden

Danskerne kan bare ikke få nok af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.

Først lagde popstjernerne kongeriget helt ned med duetten 'Stor mand', og nu hitter de to mænd stort hver for sig.

Andreas Odbjerg triumferer i denne uge totalt ved at tage førstepladsen på både album- og singlecharten.

Efter at fynboen optrådte i finalen i 'X Factor', er hans halvanden måned gamle debutalbum, 'Hjem fra fabrikken', og pladens titelnummer for første gang gået helt til tops på de to vigtigste lister.

Tobias Rahim er nummer to på singlecharten med 'Mucki Bar', der har ligget nummer et i fem uger, mens makkerparrets utrolige 'Stor mand' er nummer tre efter historiske 15 uger som nummer et og hele 35 uger i top 40.

Andreas Odbjerg udfordres formentlig snart på albumlisten af Tobias Rahim, der skulle være på vej med karrierens andet album.

Halvskidt af Mads

I 'X Factor' gik Andreas Odbjerg på scenen med Mads Moldt, som siden vandt, og jydens vindersang, 'Clingy', der udgives under aliasset Meum Zel, dumper ind på singlelistens 24.-plads.

Mads Moldt klarer sig dermed bedre end de senere års vindere, Solveig, Alma Agger og Kristian Kjærlund. De missede alle top 40 med deres vindersang.

Andreas Odbjerg udskød en koncert i Vejle for at komme i fjernsynet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Meum Zel er dog i overhængende fare for at ryge ud af listen i næste uge, da han de seneste dage har ligget omkring nummer 50 på Spotifys dagligt opdaterede top 200 , som plejer at indikere sanges skæbne på den officielle chart.

Brandon Beal og Lukas Graham var tillige gæstesolister i 'X Factor', men det nyder de åbenbart ikke godt af, for duoens 'Higher' går ikke højt ind på hitlisten. Den når faktisk slet ikke i top 40.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Ugens højest placerede nyhed på albumlisten er Fabräks debut, 'Rige børn leger bedst', der tager 12.-pladsen. Den højtråbende punkduo fra Nordsjælland var ikke med i 'X Factor'.