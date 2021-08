Poul Madsen skudt i musikvideo

Da Poul Madsen tidligere i år valgte at forlade chefkontoret på Rådhuspladsen, hvor han siden 2007 havde styret løjerne på Ekstra Bladet, var det med en afskedssalut om, at fremtiden nu stod helt åben, og at han fremover ville prioritere at deltage i ting, der gjorde ham glad.

Siden sin exit fra tabloidpressen har der ikke været stille om Madsen, der blandt meget andet har fortalt, at han arbejder på en bog om sine år som chefredaktør.

Desuden kan han hver dag opleves på slap line i sin egen Podimo-podcast 'På forsiden med Poul Madsen'.

Markant rolle

Tilsyneladende har 59-årige Poul Madsen, der for nylig blev far for tredje gang, flere timer i døgnet end de fleste. I hvert fald har han haft tid til at spille en markant rolle i den nyeste musikvideo fra den danske popduo Fyr og Flamme.

- De kontaktede mig og sagde, at de var meget store fans af mig, og så ved man jo straks, at der ligger noget bag. De havde den her rolle som den onde general, og så har de åbenbart tænkt på mig som det allerførste, og det kunne jeg ikke stå for, så jeg sagde: 'Fint nok, det gør vi bare. Jeg er med!', siger Poul Madsen til Ekstra Bladet.

Det umage trekløver Laurits Emanuel, Poul Madsen og Jesper Groth. Foto: Universal Music Group

Langt ude

Havde du ingen betænkeligheder i forhold til at springe ud som skuespiller?

- Jeg havde den reservation, at det skulle være sjovt og helst lidt langt ude. Jeg kendte jo Fyr og Flamme fra Melodi Grand Prix, og jeg synes de har en ret sjov retrostil, så det tænkte jeg bare skulle prøves.

- Da jeg sad som chefredaktør for Ekstra Bladet, var der selvfølgelig en række ting, jeg ikke kunne. Nu har jeg bare besluttet, at jeg kun siger ja til ting, der giver mig god energi. Og det gav mig superfed energi at være med i den her sammenhæng med røgkanoner, udklædninger, militærkøretøjer og mig selv i den her latterlige uniform.

Hvad fik du for det?

- Jeg fik ingen penge for det. Det her var ikke noget, jeg ville have honorar for, men jeg har for nylig købt mig en vinyl-afspiller, så jeg fik et par af deres vinylplader med hjem.

Hvad bliver det næste - 'Vild med dans'?

- Jeg har det motto, at jeg kun siger ja til det, jeg synes er sjovt. Det er et stort privilegium. Med hensyn til 'Vild med dans', så er jeg heldigvis ikke blevet spurgt. Jeg tror også, at jeg i givet fald ville blive castet som Allan Simonsen, så det er nok bedst for alle, at jeg ikke deltager.

En afslappet klædt Poul Madsen i musikvideoen til 'Fyr & Flamme'-singlen 'Hemmelighed'. Foto: Universal Music Group

I selskab med Cecilie Beck

Musikvideoen er udtænkt og instrueret af Rasmus Pazdecki og udover Poul Madsen medvirker også TV 2-journalist og studievært Cecilie Beck.

Bag navnet 'Fyr og Flamme' gemmer sig Jesper Groth og Laurits Emanuel. De to venner har lavet musik sammen siden 2017, men slog for alvor igennem i 2020 med sange som 'Menneskeforbruger' og 'Kamæleon'.

De vandt tidligere i år Dansk Melodi Grand Prix og repræsenterede Danmark ved Eurovision i Holland med sangen 'Øve Os På Hinanden', som de valgte at fremføre på dansk. Præstationen rakte ikke til en plads i finalen.

Siden deres Eurovision-deltagelse har de udgivet debutalbummet 'Fyr og Flamme', hvor åbningsnummeret er sangen 'Hemmelighed', som de netop nu er aktuelle med en musikvideo til.

