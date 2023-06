Poul Madsen - tier hvor andre tør

'Skriv en mail til presseafdelingen,' er formentlig en melding, Poul Madsen adskillige gange har rystet på hovedet over i sin tid som Ekstra Bladets chefredaktør.

Ikke desto mindre er det beskeden, da Ekstra Bladet på en bænk i skyggen møder en storsmilende Poul Madsen, som nu lever af at rådgive i håndtering af shitstorme, på den fynske festival Tinderbox.

Lettere stift smil

Her er den 61-årige mediemand ansat som kommunikationsrådgiver, og det er der ifølge Poul Madsen ikke så meget interessant at fortælle om, at han vil stille op til interview, forklarer han med et smil, der nu virker lettere stift.

Ekstra Bladet har ellers gentagne forsøgt at få festivalen i tale om netop deres kommunikationsstrategi - uden held.

Tinderbox nølede med at melde ud om aflysningen fra Black Eyed Peas, og det er dårlig stil, mener flere af festivalens gæster På festivalpladsen er flere utilfredse med, at Tinderbox så sent offentliggjorde aflysningen af Black Eyed Peas. Men det vil festivalen ikke svare på. Video: Per Lange

Tilbageholdt information

Over for Ekstra Bladet har Forbrugerrådet Tænk nemlig rettet skarp kritik mod festivalen for i flere uger at have tilbageholdt informationen om aflysningen af hovednavnet Black Eyed Peas.

I et interview med Fyens Stiftstidende har Tinderbox forklaret, at det skyldtes en aftale med bandets management.

Men ellers er spin-strategien fra den fynske festival tilsyneladende at klappe helt i.

Torsdag trådte The Minds of 99 til som afløsere for Black Eyed Peas, der aflyste koncerten på Tinderbox. Foto: Per Lange

Hverken udviklingschef for Down the Drain og talspersonen for festivalen, Jacob Bartholin, eller direktør Brian Nielsen har ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet og svare på kritikken.

Spindoktor Poul Madsen henviser til presseafdelingen, som han selv rådgiver. Og presseafdelingen er efterhånden stoppet med at svare på Ekstra Bladets mange mails - måske efter råd fra selvsamme Poul Madsen.

Skiftet kurs

Ekstra Bladets tidligere chefredaktør, som førhen slog sig op på sloganet 'Tør hvor andre tier', ser altså ud til fuldstændig at have skiftet kurs.

Da Poul Madsen stoppede som chefredaktør på Ekstra Bladet, fik han af daværende tillidsrepræsentant Per Mathiesen ros for altid at stille op til kritiske interviews.

- Der er ikke det medie, han ikke har optrådt i. Udadtil, når EB har haft sager, har han været rigtig god til at stå på mål for avisens journalistik, lød det til fagbladet Journalisten.

Publikum på Tinderbox fester videre uden at få svar fra festivalen på kritikken fra Forbrugerrådet Tænk. Foto: Per Lange

Da MeToo-bølgen skyllede ind over Mediedanmark, var det Poul Madsen, som på Twitter opfordrede mediechefer til at stille op til interview om sagerne.

'Kære mediechefer! Tag jer for helvede sammen inden I ødelægger hele #dkmedier troværdighed. Ingen fra #dkpol behøver fremover stille op til kritiske interview, så længe mediecheferne ikke selv vil!', skrev en rasende Poul Madsen dengang.

Afviser interview

Og i 2020 gjorde han sig med daværende chefredaktører Pernille Holbøll og Kristoffer Eriksen til bannerfører for, at mailsvar ikke længere skulle opfattes som gyldige svar, skrev Journalisten.

Nu tier Poul Madsen dog tilsyneladende, hvor andre tør, og de kunder, som han rådgiver i håndtering af shitstorme, ser ud til få samme råd med på vejen.

Poul Madsen har også tidligere afvist at stille op til interview med Ekstra Bladet om sin nye rolle som spindoktor. Læs den historie her.