Publikum trodsede regnen: - Har du taget en pik med til mig?

Det er ikke længe siden, at Tessa midt i juli fik afbrudt sin koncert til ABC Beach Party i Grenaa, hvor massiv regn og lyn og torden afbrød festlighederne ved aftentide.

Koncerten blev aldrig genoptaget.

Og ej heller på Aiasound var den danske rapper heldig med vejrliget.

Kort før Tessas koncert på Tiøren klokken 19 åbnede sluserne sig således, hvilket fik publikum til at søge massivt ind i de få overdækkede områder, der er på den store græsplæne på Amager.

Foto: Per Lange

Tessa var i tørvejr. Det var publikum ikke. Foto: Per Lange

Regnen fortsatte langt ind i koncerten, stoppede derpå kortvarigt - men fortsatte siden atter endnu heftigere.

Men det var publikum ligeglade med. De var mødt trofast op foran Main Stage iført regnslag og bevæbnet med paraplyer.

En enkelt havde dog også taget en penis med - i ballonform.

- Har du taget en oppustelig pik med til mig?, råbte Tessa kådt ned til gæsten, mens regnen kortvarigt var stoppet.

Foto: Per Lange

Dryppet i ansigtet

Den hittende selverklærede vestegnstøs fra 'Blæstegnen' havde tydeligvis været bekymret for, om alle hendes 'Shakalinas' dukkede op, men den bekymring blev gjort til skamme.

- Hvor er det fucking fedt, at I er dukket op, selv om det regner!, udbrød Tessa ved synet af den massive crowd, der åd hendes frække og udfordrende rap-vers råt.

Efter to dages tørvejr, så var det slut hen mod aften på Aiasound. Men folk havde udstyr med til at modstå regnen. Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

I det hele taget var Tessa i ualmindeligt frækt humør og kom med adskillige sætninger, der var lige på kanten - fra scenekanten.

- Ej, når jeg går helt herud (på kanten af scenen, red.) bliver jeg dryppet i ansigtet, sagde Tessa pludselig med henvisning til regnen.

Manager i øret

Der var dog ingen tvivl om, at hun med hentydningen tænkte i en mere fræk retning.

- Ej, jeg har min manager Jesper Livid i mit øre hele tiden under koncerten. Og han har lige sagt 'Tessa - hvad er det dog, du siger', grinede Tessa, som aldrig har været bleg for at tale lige ud af posen .

Og det fortsatte:

- Vi behøver ikke engang hjælp med at blive våde, ha-ha.

- Ej, min far ville blive sur, hvis han hørte disse ting, klukkede Tessa.

Den 25-årige rapper, der på dåbsattesten hedder Theresa Ann Fallesen, har adskillige hits på samvittigheden - heriblandt 'Okay' og 'Ben'.

Senest har hun trods adskillige singler siden debuten i 2019 udgivet et helt album, hendes første, der blandt andet indeholder numrene 'Hvor som helst' og 'Ding Dong'.