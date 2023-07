Punkteret: Tessa taber stort

Tessas første album var længe undervejs, men det ser ikke ud til at være langtidsholdbart.

'Tessas hævn' gik ind på albumlistens tredjeplads i begyndelsen af juni og er siden faldet længere og længere ned på top 40.

Efter fem uger på charten er albummet nu nummer 25.

Det er en bemærkelsesværdig svag placering i sammenligning med Tessas mandlige kolleger i dansk rap, som dominerer albumlisten med syv udgivelser i top ti.

De syv succesalbum med Ukendt Kunstner, Gobs, Lamin, Benny Jamz, D1ma samt to fra Gilli udkom alle før 'Tessas hævn', men de er altså alligevel betydeligt bedre placeret.

Tessa under sidste års koncert på Smukfest, hvor hun også optræder denne sommer. Foto: Anthon Unger

Annonce:

Da Tessa i april offentliggjorde sin efterårsturné, skrev rapperen på Instagram, at hun i stedet for at lave ét stort show i Royal Arena havde besluttet at komme rundt i landet og give flere koncerter.

Ifølge entertainerens tourplan hos bookingbureauet United Stage er kun et af hendes 15 klubjobs udsolgt indtil videre.

Hattrick af Gobs

Tobias Rahim, som har samlet massive publikumsskarer på mange festivaler, er tilbage på førstepladsen af albumlisten med 'Når sjælen kaster op', der nu har imponerende 11 uger som nummer et.

Christophers 'A Beautiful Life' dumper ned på andenpladsen efter to uger helt på toppen.

Der er ingen nyheder i top 20.

Rapperen Gobs alias Victor Gaardboe ser ned på alle de andre på den aktuelle singlechart. Foto: Warner

Gobs følger op på succesen med albummet 'Knuste hjerter heler aldrig', der efter 20 uger stadig er nummer fire, i form af singlen 'Tak for sidst', som er blevet et stort hit for poprapperen.

'Tak for sidst' er på førstepladsen for tredje uge i træk.

I USA er Morgan Wallens ‘One Thing at a Time’ nummer et på albumcharten for 15. gang. Ikke siden Adeles '21' tilbragte 24 uger øverst på charten i 2011-12 har et album været så langtidsholdbart.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.