Ramt af aflysning

Der kommer ingen mørke historier fra det vilde vesten på Roskilde Festival lørdag.

Den amerikanske sangerinde Kassi Valazza, der blander melankolsk country og psykedelia, har nemlig aflyst sin koncert på grund af 'uforudsete rejseudfordringer'.

Det oplyser Roskilde Festival.

I stedet spiller den svenske singer/songwriter Albin Lee Meldau, der netop har annonceret et nyt album og udgivet singlen 'When You're Here'.

Albin Lee Meldau spillede sidst på Roskilde i 2018, hvor han indtog Rising-scenen.

'Du skal være lavet af sten, hvis ikke Albin Lee Meldaus pop-kompositioner og store stemme kommer til at bevæge dig', lover festivalen.

Du kan finde ud af, om du er lavet af sten klokken 16.30, hvor Albin Lee Meldau indtager den lille scene Gloria.

Stribe af aflysninger

Roskilde Festival har i år været ramt af flere aflysninger.

Fredag aflyste country-bandet The Po' Ramblin' Boys sin optræden på grund af et dødsfald i gruppens nære kreds.

'Vi bliver hjemme som følge af et dødsfald hos en, vi alle elskede højt. Vi håber, at vores venner og fans vil forstå, og vi ser frem til at se jer snart,' lyder det i en udtalelse fra The Po' Ramblin' Boys.

Også Bru-C, der ligeledes skulle have spillet på festivalen fredag nat, måtte aflyse.

Her var der tale om 'personlige omstændigheder'.

'Alle involverede har forsøgt at få vores show til at blive til virkelighed, men desværre vil Bru-C ikke være i stand til at optræde i år,' skrev teamet bag Bru-C.

