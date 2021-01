Ramt af coronakrisen: Stor nedgang hos Keld og Hilda

Dansktop-parrets nyeste regnskab viser tydeligt, at coronakrisen har kostet dyrt

Coronavirussen og nedlukningen af Danmark har ramt den danske musikbranche hårdt.

Med aflysninger på stribe og diverse restriktioner har det været svært for musikerne at tjene penge. Det gør sig blandt andet gældende for Keld og Hilda Heick.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab i Heick Music, som de begge ejer halvdelen af.

- Ja, det har jo ikke været helt godt. Det har kostet penge, lyder det fra Hilda Heick, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

Og det har hun ret i. Regnskabet viser, at parret i perioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020 havde en bruttofortjeneste - indtægter fraregnet en række udgifter som varekøb - på 155.997 kroner.

Det er noget af en nedgang i forhold til de 12 måneder inden, hvor det beløb lød på 729.934 kroner.

På bundlinjen lyder resultatet på et beskedent overskud på 35.918 kroner efter skat - et beløb, der i regnskabet inden var 599.349 kroner.

Egenkapitalen i Heick Music lyder nu på 1.705.597 kroner.

Klarer det alligevel

Firmaet viser dog ikke hele Keld og Hildas økonomi.

En del af indtægterne kører de udenom firmaet, og det er derfor ikke muligt for offentligheden at få et indblik i det fulde billede.

- Men det har været lige så sløjt i forhold til det, vi kører på vores cpr-nummer, for vi har jo ikke haft en brøkdel af de job, vi plejer at have. Vi har jo flyttet vores kontrakter tre gange - først fra foråret til efter sommeren og derefter til vinter, og nu har vi flyttet det til foråret. Og så må vi jo se, siger Hilda og understreger, at de nok skal klare sig igennem det.

- Vi har klaret det, fordi vi i tidernes morgen var så fornuftige at starte en pensionsopsparing, som vi har kørt på, fortæller hun.

'Man skal ikke have ondt af os'

Hjælpepakkerne fra regeringen har de også fået lidt af, men det har langt fra dækket alle udgifter.

- Vi har alt i alt fået tre gange 23.000 kroner - tilsammen, siger Hilda og fortsætter:

- For de, der ikke har anden indtægt, er det jo håbløst. Det er jo forfærdeligt for de stakkels mennesker, der ikke har noget at tære af. Vi har virkelig ondt af alle de virksomheder og de selvstændige, som ikke har en fast månedsløn. Det er en katastrofe. Men hvad pokker skal man gøre? Vi vil jo heller ikke være syge og blokere sygehusvæsenet. Det er en svær situation.

Det er netop de mennesker, der fylder mest i tankerne hos Hilda Heick, der understreger, at folk ikke skal have ondt af ægteparret.

- Vi skal ikke klage. Vi har pensionsforsikringer, og vi har jo nået den alder, hvor vi også skal bruge pengene. Det er selvfølgelig godt for arvingerne, hvis der er noget tilbage, men nu bruger vi af dem, så kan vi holde skindet på næsen, siger hun med et grin.

I øjeblikket går Keld og Hilda og venter på at finde ud af, hvornår de igen kan komme på scenen. Det skulle de have været her i januar, hvor de fejrer 100 års jubilæum - Keld har spillet på diverse scener i 60 år og Hilda i 40.

- Vi glæder os helt vildt til at møde publikum og få lov til at synge.