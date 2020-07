Rasende: - Det er fuldstændig grotesk

Selvom Bryan Rice er godt og grundig træt af YouTube, fortæller han, at det er et stort problem for ham, hvis hans musik i fremtiden ikke vil være tilgængeligt på YouTube.

- Jeg er jo en af de artister, der udgiver musik på engelsk. Det er et handicap for mig, hvis det ikke er tilgængeligt på YouTube, og jeg ville ønske, at dem, der lyttede til min musik , lyttede et sted, hvor der kom en ordentlig afregning. Det gør der ikke på YouTube, siger han og fortsætter:

- Jeg støtter op om Kodas kamp, og så håber jeg, at det her kan føre til noget bedre. Det kan være, at de finder et andet sted, hvor man kan dele videoer, for eksempel på Spotify. Jeg håber, at der vil blive åbnet op for video på de her platforme i fremtiden, så der kan komme konkurrence til Google, siger han og tilføjer:

Faustix gået i sort: - Det er jo helt til grin

- Danskerne skal forstå, at det ikke er fordi, vi er grådige. Jeg er ikke god for mange millioner, selvom jeg har haft et stort hit. Det handler om at få en værdig betaling for det arbejde, man har gjort, og det får vi ikke. Så denne her kamp er super vigtig. Og jeg opfordrer danskerne til at lytte til deres musik et sted, hvor man ved, at kunstnerne får deres betaling.