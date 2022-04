Rasende fans: 'Mega dårlig stil'

Fredag aften stod popstjernen Andreas Odbjerg på scenen i 'X Factor'-finalen, hvor han optrådte sammen med Mads Moldt, der senere på aftenen blev udråbt som vinder af underholdningsprogrammet.

To dage før sin optræden i 'X Factor' valgte Andreas Odbjerg, der blandt andet er kendt for hittet 'Føler mig selv 100', dog at aflyse en koncert i Bygningen Vejle, som skulle være afholdt samme aften som 'X Factor'-finalen.

Koncerten blev i den forbindelse også rykket til Kolding.

'Andreas Odbjerg-koncerten flyttes til GODSET i Kolding, onsdag den 27. april. Odbjergs agent, Luger, meddeler: 'Vi er desværre nødt til at meddele, at koncerten med Andreas Odbjerg d. 8. april på Bygningen i Vejle bliver rykket pga. en tv-optræden', lød det i et opslag på Bygningen Vejles Facebook-side.

'Vi beklager den ulejlighed denne udskydning vil medføre og håber meget på at se jer d 27. april på Godset i Kolding i stedet.'

I opslaget lægger spillestedet ikke skjul på, at de var ærgerlige over den sene aflysning.

'Det er MEGA ØV! Vi havde også set frem til en kæmpe fest på fredag med en masse frivillige, personale, og alting booket ind, så vi forstår godt de mange skuffede og sure mails vi nu modtager'.

'Men det er ude af vores hænder, og vi kunne simpelthen ikke finde et ledigt hul i vores kalender til en ny koncert her, som også matchede Odbjergs. Vi er jo andet end blot et spillested med mange andre aktiviteter, ligesom vi har en del skubbede 'corona-koncerter' fra sidste år, der er pakket sammen her i foråret', lød det blandt andet videre i opslaget.

Vrede fans til tasterne

Den udmelding fik efterfølgende en lang række vrede fans til at gå til tasterne på de sociale medier.

'Mega dårlig stil at give besked 48 timer før koncenten skulle være! Og så oveni flytte koncerten til en helt anden by, fordi der er Malte koncert den nye dato. Det er dælme sløjt....', skrev en vred fan.

'Så er han sgu ikke værd at bruge en aften på', lød det fra en anden.

Andreas Odbjerg aflyste koncerten grundet sin tv-optræden i 'X Factor'. Foto: Jonas Olufson

'Det er ikke godt nok. 2 dage før - og så flyttes det til Kolding - en ommer', fortsatte en tredje.

'Troede det var en sen aprilsnar. Det er simpelthen useriøst. Ingen ny chance til ham', lød det fra en fjerde.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar til kritikken fra de utilfredse fans, men det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Andreas Odbjerg trods flere forsøg.