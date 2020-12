Rasende fans: 'Tak for lort'

Flere vrede fans er gået til tasterne for at udtrykke deres utilfredshed med, at de endnu ikke har fået penge tilbage for Suspekts aflyste koncerter

I starten af november aflyste rapgruppen Suspekt deres stortanlagte arena-turné i sidste øjeblik grundet coronavirus.

Det efterlod en lang række fans skuffede og ærgerlige over, at de ikke kunne se Orgi-E, Bai-D og Rune Rask i aktion i en lang række store arenaer rundt omkring i landet. Samtidig kunne Ticketmaster se frem til at overføre tusindvis af kroner tilbage til de mange fans.

Nu - omkring en måned efter aflysningen - har mange af billetkøberne dog stadig ikke fået deres penge refunderet, og derfor er flere vrede fans gået til tasterne på Suspekts Facebook-side i forbindelse med, at Suspekt har annonceret en række nye jule- og nytårskoncerter.

'Vi vil have vores penge tilbage', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Fedt vi ikke får vores penge tilbage fra arenaen. Taaaaaaaak for lort', skriver en anden, mens mange andre stemmer i.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Live Nation, der står bag koncerten. De henviser til Ticketmasters udmelding til de berørte kunder via mail.

Her påpeger Ticketmaster, at der kan gå op til to måneder, før alle pengene er refunderet.

Suspekt under en koncert på hjemmebane i Albertslund. Foto: Per Lange

Ticketmaster bemærker også, at der kan være større leveringstid på pengene end normalt.



'På grund af antallet af aflysninger og flytninger forårsaget af Corona-virus/Covid-19, tager vores håndtering af refunderinger længere tid end normalt. Vi beklager dette', lyder det fra Ticketmaster, der påpeger, at koncertgængerne dog snart kan se frem til at få deres penge tilbage.

'Ticketmaster starter refundering i næste uge og forventer at være færdig med refundering af hovedparten ligeledes i næste uge. Der vil altid være nogen, som har skiftet kort osv., som tager lidt længere tid at refunder', lyder det videre.

Billethajer på spil

Flere på Suspekts Facebook-side raser samtidig over, at de i stedet for en refundering er blevet tilbudt en voucher og dermed ikke kan få deres penge tilbage for de aflyste koncerter.

Live Nation oplyser til Ekstra Bladet, at der i de pågældende tilfælde er tale om koncertgængere, der har booket igennem eksterne udbydere. Heriblandt onlineticketshop.

- Ticketmaster, som er den officielle udbyder på de her aflyste Suspekt koncerter, refunderer billetterne og tilbyder ikke vouchers, men det er der blevet tilbudt igennem andre, uofficielle salgskanaler - for eksempel onlineticketshop, siger Heidi Degn, der er PR-manager hos Live Nation, til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi advarer, så godt vi kan, imod, at man køber billetter hos andre end den officielle udbyder. For hvis sådanne udbydere vælger ikke at refundere pengene, så er det ude af vores hænder. Det er selvfølgelig super beklageligt, at der er folk, der står i den situation, og det er også derfor, vi altid opfordrer folk til at tjekke den officielle side, det officielle spillested og den officielle arrangør, inden de bestiller billetter. For vi kan ikke stå inde for gyldigheden af billetter fra andre udbydere, understreger hun.

Siden Ekstra Bladets henvendelse om sagen er Suspekt ligeledes gået til tasterne på deres Facebook for at advare om billethajerne, der ikke refunderer pengene. Hele opslaget kan du læse herunder:

Live Nation om billethajer Herunder kan du blive klogere på Live Nations anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med køb af billetter til deres koncerter: 'Live Nation garanterer ikke for gyldigheden af billetter købt igennem andre udbydere. Hverken Live Nation eller Ticketmaster har ansvar for ugyldige billetter, som er købt igennem uofficielle/uautoriserede udbydere, og der er ikke mulighed for at tilbyde en ny billet. Vi opfordrer derfor til, at du altid kun køber din billet igennem de officielle billetudbydere. I forbl. med Suspekts nyligt annoncerede 'Sindssyge Ting' koncerter i DR Koncerthuset mellem jul og nytår, så er den officielle billetudbyder drkoncerthuset.dk og livenation.dk. Det er ligeledes de officielle kanaler artisten selv henviser til'. 'Derudover anbefaler vi generelt, at man tænker sig om som ved alt privat køb - handler med folk man har tiltro til, kræver at se ID på sælger, eventuelt mødes med sælger, virker han/hun reel, og ikke køber til overpris, hvilket er imod dansk lovgivning. Generelt oplever vi hovedsageligt problemer med folk, der har købt billetter via de internetbaserede billethajer, og vi garanterer som nævnt ikke for gyldigheden af de billetter købt igennem andre udbydere'. F'ordi man ringer til Ticketmaster og forhører sig, kan man stadig ikke tjekke om stregkoden er blevet kopieret flere gange, eller om billetterne på et senere tidspunkt bliver annuleret, hvis de har været købt på stjålne kreditkort osv. Direkte kopiering og duplikering af billetter bliver meldt til politiet. Derudover anbefaler vi på det kraftigste KUN at købe sine billetter igennem de officielle billetudbydere eller gennem eventuelle officielle fanklub salg'. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra onlineticketshop, men det har ikke været muligt.