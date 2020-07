Raser over Google: Knep jer selv!

Eks-rapperen Niels Roos har fået slettet et tweet, hvor han kritiserer Google

Det er seks år siden, at Niels Roos lagde Niarn i graven, men den efterhånden 40-årige eks-rapper kan stadig affyre et verbalt rap over nallerne, hvis han føler sig uretfærdigt behandlet.

Og det gør han. Ikke kun på egne vegne, men også på sine musikerkollegers. På Instagram har han delt et billede af et nu slettet tweet, hvor han tagger Google Danmark og skriver.

'Google Danmark knep jer fucking selv langt ind i luderhelvede usle grådige horeunger!!!!!'

Han henviser naturligvis til den verserende sag mellem Google og Koda, der betyder, at alt dansk musikindhold fjernes fra streamingtjenesten senest midnat.

Niels Roos er efterhånden blevet 40 år, men han formår stadig at være rap i replikken. Foto: Anthon Unger

Tweetet blev hurtigt slettet, hvorfor han har delt det påny. Denne gang på Instagram, hvor han uddyber.

'Twitter vil selvfølgelig ikke godkende mit seneste tweet, så I får den her i stedet #googledanmark. Jeg håber virkelig inderligt, at der kommer en dag, hvor I føler den samme afmagt, som vi kunstnere føler lige nu', tordner han og fortsætter.

'Selv tak for god content, som har gjort jer til milliardærer. You're fucking welcome', skriver han og afslutter med hashtagget burninhell - brænd op i helvede.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en i øvrigt helt rolig Niels Roos, der står ved sit tweet, men han oplyser, at han gerne vil vente med at udtale sig yderligere, til man kender sagens endelige udfald.

