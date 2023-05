Raser over 'hamrende uretfærdigt' krav: - Så langt rækker flinkeskolen ikke

EU vil ikke længere tillade Danmark at bevare et vigtigt princip, der sikrer danske musikere penge fra såkaldte tredjelande. Det går simpelthen ikke, at dygtige musikere snydes for betaling, siger minister

Prisen for at være med i EU er, at EU nogle gange dikterer, hvad vi må og ikke må herhjemme, og så må vi rette ind.

Det går nu ud over Danmark i en sag om betaling til danske musikere.

Når for eksempel radiostationer herhjemme spiller musik af udenlandske kunstnere fra såkaldte 'tredjelande' - det vil sige lande uden for EU - gør man brug af et såkaldt 'gensidighedsprincip'.

Det betyder, at dansk betaling til musikere og producenter fra tredjelande i dag ud fra regler i udlandsbekendtgørelsen kun sker, hvis de danske rettighedshavere tilsvarende modtager betaling den modsatte vej fra musikere i det pågældende tredjeland.

Dyrere at drive radio

Men nu kræver EU, at gensidighedsprincippet i Danmark droppes, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelese. EU-Domstolen har nemlig fastslået, at et sådant princip kun kan fastsættes af EU.

Problemet er, at der simpelthen ikke findes en EU-gensidighedsregel, og de danske regler er derfor ikke i overensstemmelse med EU-retten.



Ændringen af reglerne vil betyde, at det vil blive dyrere at drive radiostation i Danmark med en musikprofil, der orienterer sig mod udlandet, og danske kunstnere og rettighedshavere kan risikere lavere udbetalinger, hvis gensidighedsprincippet skal ophæves.

Det har gjort kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) rasende:

- Det er hamrende uretfærdigt, at en dansk radiostation skal betale eksempelvis amerikanske kunstnere og rettighedshavere for at spille deres musik, mens danske musikere ikke skal have en krone den anden vej. Den skævhed har vi garderet os mod med gensidighedsprincippet, hvor man groft sagt har kunnet sige 'noget for noget', siger han i pressemeddelelsen.

Derfor har man fra dansk side nu bedt EU-Kommissionen om at tage initiativ til at ændre reglerne.

- Det går simpelthen ikke, at dygtige musikere snydes for betaling, mens vi samtidig sender en masse penge ud af landet. Så langt rækker flinkeskolen alligevel ikke, siger ministeren.

