Raser over Smukfest: - Uanstændigt ringe!

På blot lidt over en time blev alle partout-armbånd til Smukfest 2019 solgt i december måned sidste år.

Torsdag fik de 28.000 musikelskere så mere klarhed over, hvad de får for pengene, når de i august træder ind i Bøgeskoven.

Smukfest har nemlig tidligere på dagen afsløret en stribe nye navne med det britiske popband Years & Years i spidsen.

Men det er langt fra alle, der er tilfredse med festivalens program indtil videre.

På de sociale medier vælter det ind med beskeder fra festivalgæster, der er godt og grundigt skuffede over de navne, som Smukfest har lokket til Bøgeskoven.

'Nej, nej, nej. Sløjt program indtil videre', skriver en mand.

'TBA (To be announced, red.) skal dælme være vild for at redde det musikprogram. Svært at se hvor de ekstra penge til musikprogrammet er forsvundet hen', skriver en kvinde, mens en tredje fortsætter:

'Sikke et lorteprogram i år. Og der kommer kun to TBA. Simpelthen for sølle.'

Plakaten er ud over Years & Years desuden udvidet med blandt andre danske Gilli, Ude Af Kontrol, Sebastian og Bikstok.

Years & Years er et af hovednavnene på årets Smukfest. Foto: Per Lange

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, tilslutter sig kritikken fra de mange skuffede danskere.

- Det er et uanstændigt ringe program hidtil. Selv for Smukfests standard. Jeg kan ikke mindes at have set en stor dansk festivalplakat med så mange intetsigende navne. Smukfest har igen sommerens dyreste billet og tilsyneladende det værste program. Hovednavnet er jo nærmest TBA. Arrangørerne skal virkelig hive noget spektakulært frem, hvis de skal redde æren overfor 28.000 gæster, der købte billet, inden navnene blev afsløret.

Vi er tilfredse

Hos Smukfest tager de dog kritikken med ophøjet ro. Ifølge Poul Martin Bonde er de godt tilfredse med det program, de har strikket sammen indtil videre.

- Vi er vant til, at der er blandede meldinger, og at der er forskellige holdninger til vores navne. Der er mange, der giver udtryk for, at de synes, det er et godt program, men der er selvfølgelig også nogle, der mener noget andet. Men vi forholder os ikke så meget til den kritik, før vi har offentliggjort det færdige program. Der mangler stadig et par hovednavne og 30-40 andre musiknavne, lyder det fra kommunikationschef Poul Martin Bonde.

- Og når det så er sagt, så er vores festival jo også meget mere end bare musik. Der er også mange andre tilbud, som eksempelvis comedy og talkscene, siger Poul Martin Bonde, der ligeledes fortæller, at hele programmet vil blive offentliggjort i løbet af maj.

Han frygter derfor heller ikke, at Smukfest 2019 vil blive et flop.

- Jeg synes, at vi har nogle rigtig gode navne på programmet, og der kommer mange flere navne endnu. Vi forsøger at sætte programmet sådan, at vi rammer en bred smag, og det synes vi, at vi er lykkedes med. Hvis man er meget skuffet, har man jo altid mulighed for at sætte sin billet til salg igen. Det kan gøres sikkert via vores videresalgsmuligheder på shoppen, og der er allerede mange på venteliste, siger han.

- Men jeg vil rigtig gerne forholde mig mere til kritikken i maj, når hele vores program er blevet offentliggjort, understreger han.

Se de mere end 40 nye navne på smukfest.dk.