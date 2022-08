Reagerer på ydmygelse: - Det blev bare fuldstændig magisk

Da Freja Kirk skulle spille på Smukfests største scene, var det for et noget mindre publikum, end der normalt er foran scenen

Omkring 100 mennesker.

Det var så mange - eller få - der var mødt frem for at høre Freja Kirk, da hun tidligere på måneden gik på scenen på Smukfest.

35-årige Kirk spillede på hovedscenen, Bøgescenen, der har plads til 40.000 festglade festivaldeltagere. Men det var altså kun en brøkdel, Freja Kirk kunne samle på pladsen klokken 13.45 i et sandt uvejr.

Sådan så det ud, da Freja Kirk gik på scenen. Foto: Per Lange

Efter koncerten havde hun ikke lyst til at tale om oplevelsen, men nu sætter hun ord på, hvordan det var at stå der i regnen næsten uden publikum.

- For mig var det en fantastisk oplevelse, siger hun og uddyber.

- Der var ikke så mange i starten af koncerten, det er rigtigt. Der var en haglbyge med torden og regn og det hele. Så jeg forstår det godt. Jeg har også stået ude på pladsen, når det har regnet og tordnet, og den er meget åben den plads, siger hun.

Annonce:

Masser af nerver

Som artist må man optræde, for dem der nu er kommet, mener sangeren, der er gift med skuespilleren Sus Wilkens. Så det gjorde Freja Kirk.

- Det er en del af gamet. Man kan aldrig vide det. Man må performe alt, hvad man kan - uanset om der står fem eller 100.000. Man skal jo bare give folk en oplevelse. Og det gjorde vi.

Freja Kirk fortæller, at hun op til koncerten var meget nervøs, og de få fremmødte hjalp faktisk på nerverne.

- Jeg havde været virkelig nervøs, for det var en stor oplevelse for mig at blive booket til Bøgescenen. På en måde tog det luften ud af ballonen på en ret fed måde. Det var sådan - ok vejret er ikke med os, nu går vi ud og hygger os. Og det gjorde vi! Jeg føler lidt, at vi spillede solen frem, og så blev det bare fuldstændig magisk, siger hun.

Hør Freja Kirk fortælle mere om oplevelsen i klippet herover.