Reagerer på ydmygelse: - Synd for ham

Da Melodi Grand Prix-vinderen Reiley besøgte Bøgeskoven fredag, var det foran et fåtal af mennesker. Nu erkender bookeren, at det var synd for den 25-årige sanger

Bedst da man troede, det ikke kunne gå værre for den danske repræsentant fra årets Melodi Grand Prix, skete det.

Fredag optrådte 'Breaking My Heart'-sangeren Reiley for intet mindre end 60 mennesker, der var dukket på festivalens andenstørste scene.

Der var simpelthen ikke nok Melodi Grand Prix-fans til stede på festivalen.

Ekstra Bladet har rakt ud til bookeren for arrangementet, Mikkel Xavier, for at høre, hvorfor man placerer en up-coming på Stjernescenen, der blandt andet har fået besøg af artister som Ukendt Kunstner og Benjamin Hav og Familien.

Og han erkender, at det nok ikke var den fedeste oplevelse for den 25-årige Melodi Grand Prix-sanger.

- Ja, det var ikke pænt. Det var synd for ham for at sige det lige ud. Og det er vi også kede af, siger Mikkel Xavier.

Sådan så det ud, da Reiley gav koncert fredag. Foto: Per Lange

En anden tid

Forklaringen på, at Reiley fik æren af at optræde på Stjernescenen, er primært, at bookingen foregik forud for årets Eurovision, hvor stjernen faldt fuldstændig igennem.

- Der er ingen tvivl om, at hans præstation i det internationale Melodi Grand Prix ikke levede op til hans egne forventninger heller. Og det er jo sådan, det er. Men der var vi færdige med at lave programmet, siger Mikkel Xavier.

Han understreger, at man skal huske tilbage på den danske version af underholdningsprogrammet, hvor der - ifølge ham - var stor tilslutning til det nye unge håb, som skulle sendes som repræsentant for Danmark.

- Vi har alle sammen heppet på Reiley, da han vandt. Da vi bookede ham, havde vi et håb om, at hans karriere tog en anden fart, siger han og erkender, at det ikke var en udpræget succes at placere ham på den andenstørste scene.

- Vi ønsker bare Reiley de allerbedste oplevelser. Og det var nok ikke den bedste oplevelse for ham i går, siger han.

Bookeren ønsker dog ikke at kommentere, om vi kan forvente at se næste års Melodi Grand Prix-vinder i Bøgeskoven i 2024.