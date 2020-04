Redder fredagsfesten: - Vi er beærede

Fredag aften klokken 20 havde Ekstra Bladet set frem til at kunne byde velkommen til en gratis livekoncert med Phlake her på ekstrabladet.dk.

Desværre har hitduoen, der består af Mads Bo Iversen og Jonathan Elkær, måttet aflyse i sidste øjeblik, da en musiker fra bandet er blevet ramt af sygdom.

Men frygt ej. Her på Ekstra Bladet har vi sadlet om med lynets hast og kan her til aften med glæde derfor præsentere gruppen Marshall Cecil, som i stedet for Phlake giver koncert på ekstrabladet.dk direkte fra deres studie med start klokken 20.

Trioen, der består af forsanger Daniel Abraham Basse, Sophus August Tuxen på keyboard og Sebastian Rasmussen Fibiger på trommer, glæder sig meget til at kunne give den gas for Ekstra Bladets læsere fredag aften.

- Der sker mange mærkelige ting i de her coronatider. Der er mange planer, der hele tiden bliver lavet om. De her livestream-koncerter er en ny måde at komme ud til et publikum, når man ikke kan mødes fysisk, og da vi fik muligheden, tog vi en hurtig beslutning. Vi synes, det er et privilegie at få lov til, siger forsanger Daniel Abraham Basse til Ekstra Bladet.

Daniel Abraham Basse er forsanger i Marshall Cecil. Foto: Niels Borup

Beærede

Ifølge ham er bandet beærede over at få lov til at erstatte hitduoen Phlake.

- Vi ser det som, at Phlake er et 'act' for sig selv, og vi er et 'act' i sig selv. Men vi er beærede over, at vi har fået muligheden for at spille i stedet for Phlake. De er rigtig gode musikere, og vi er glade for, at vi er tænkt på som en god erstatning, og vi glæder os meget til at spille og komme frem med vores udtryk, som vi synes er vigtigt.

Selvom der ved aftenens koncert ikke vil være et fysisk publikum til stede, glæder Marshall Cecil sig til at fyre den af for Ekstra Bladets læsere.

- Jeg synes, det er en sjov måde at holde koncert på, og man kan lege med nogle andre visuelle ting. Det er noget andet at henvende sig til et kamera end til andre mennesker. Der er noget fint i det og noget skønhed i, at vi alligevel kan mødes om musikken, selvom vi ikke kan mødes fysisk, siger forsangeren og fortsætter:

- Det er en anden oplevelse. Det kan ikke erstatte at være sammen om musikken, men det er et sjovt format, og det er et format, forestiller jeg mig, som er kommet for at blive.

Aflyste spillejobs

Marshall Cecil er ligesom mange andre musikere blevet hårdt ramt af coronavirus, som har gjort, at mange af deres job over sommeren er blevet aflyst.

- Vi er selvfølgelig blevet påvirket af det i forhold til de festivaler, vi skulle have spillet. De er blevet aflyst. Så der er selvfølgelig økonomiske konsekvenser i det, og vi savner også bare at komme ud at spille for folk. Men på den anden side er det også en tid, hvor man som kunstner kan søge meget ind i sig selv og få lov at lave musik. Vi har brugt tiden på at lave ny musik. Vores musik er meget dramatisk, og det er også en meget dramatisk tid, vi lever i. Så det har gået meget godt hånd i hånd, og vi har brugt det kreativt, siger Daniel Abraham Basse.

- Vi har jo lige udgivet vores debutplade, og vi havde glædet os til at spille den foran store publikummer rundt om i landet. Det er ærgerligt, at vi ikke kan det. Så vi glæder os til livestream, siger han videre.

Ifølge Daniel Abraham Basse kan seerne da også se frem til en anderledes oplevelse, når de i aften indtager scenen og giver koncert på ekstrabladet.dk.

- De kan forvente noget dybtfølt og eksplosivt og ekspressivt musik, som stiller spørgsmålstegn til den omverden, vi lever i, men også hvem vi er som mennesker. Det er noget musik, som er meget dynamisk, og hvor der sker store eksplosioner. De kan forvente en speciel lyd og en anderledes musikoplevelse.

Stormer frem

Marshall Cecil er ikke som de fleste andre bands og skiller sig ud med deres helt egen stil med elementer fra R&B, hip-hop og rock.

Trioen er både fængende og eksperimenterede og har allerede høstet gode anmeldelser på deres udgivelser, som både er kaldt 'Bipolar pop' og 'transcendental pop' i rosende vendinger fra både anmeldere og publikum.

Du kender sikkert allerede bandet fra efterårets hit 'Soliloquy (Wouldn't Feel Alone)', der også var ugens uundgåelige på P3 i efteråret.

Marshall Cecil har ad flere omgange været P3's uundgåelige. Foto: Malik Grosos

Marshall Cecil udgav deres nye single, tre timer inden Danmark blev lukket ned grundet coronavirus, og det kribler derfor i fingrene på dem for at få lov at optræde. Deres store koncert på Vega blev aflyst lige efter nedlukningen, men bandet har holdt sig i form ved blandt andet at spille en livestreamet koncert.

Derfor er de mere end klar til at invitere os indenfor i øvelokalet med meget kort varsel fredag aften og give et brag af en koncert.

Under koncerten kan du som seer dele din begejstring, din interesse og dine spørgsmål med andre seere i vores liveblog. Samtidig kan du sende dine spørgsmål ind til Marshall Cecil. Spørgsmålene vil de besvare hurtigst muligt efter koncerten.

Koncerten med Marshall Cecil kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan ligeledes deltage i vores Facebook-event her.