Reddet af støttekroner: - Vi har stået på randen af konkurs

Som bekendt har coronanedlukningen betydet aflyste og udskudte koncerter og teaterforestillinger, og det har ramt sanger og skuespiller Stig Rossen på pengepungen.

Det skriver Se og Hør med henvisning til det nyligt offentliggjorte årsregnskab i Rossens selskab NS Performance ApS.

Af regnskabet fremgår det, at Rossens indtjening i 2020 var næsten to millioner kroner mindre end året før. Således lød bruttofortjenesten for 2020 på 3.550.998 kroner.

Kvart million i støtte

Coronanedlukningen har ifølge ledelsesberetningen haft en 'væsentlig påvirkning' på virksomhedens muligheder for indtjening, og den har da også betydet, at Rossen har benyttet sig af muligheden for økonomisk hjælp fra staten.

I alt har virksomheden hævet 278.501 kroner i coronastøtte.

Til Ekstra Bladet forklarer Stig Rossen, at hjælpepakken er faldet på et tørt sted.

- Det har været et mærkeligt år, og et år som vi ikke ønsker gentaget. Vi har været ramt af både aflysninger og flytninger, siger han og uddyber:

- Vi har en del jobs, som ligger fast på bestemte tidspunkter om året, så selvom det ikke bliver kaldt en aflysning, og bliver flyttet et eller to år frem, så er det reelt en aflysning, siger han.

Stig Rossen har måttet aflyse eller flytte 136 jobs. Foto: René Schütze

Stig Rossen fortæller, at de i alt har måttet aflyse eller flytte 136 jobs i 2020. Og selvom de for eksempel i forbindelse med julekoncerter har forsøgt at løse det ved at holde to eller tre koncerter om dagen inden nedlukningen, har hjælpepakkerne været nødvendige.

- De her hjælpepakker og kompensationer er plastre på såret. Men man kan også vende det om og sige, at det er dem, der har reddet os fra at gå konkurs.

- Har I været tæt på at gå konkurs?

- Ja, det tror jeg hele branchen har været. Vi har stået på randen af konkurs, og vi kommer til at bruge det meste af 2022 på at få rettet op på det. Men jeg vil også sige, at vi nu er ved godt mod og ser fremad, siger Stig Rossen.

Det hårde år til trods viser regnskabets resultat et overskud på 422.787 kroner, og egenkapitalen i selskabet voksede fra 1,9 millioner kroner i 2019 til 2,1 millioner kroner i 2020.

