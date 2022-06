Ren magi: Roskilde løser problem i 11. time

Helt frem til dagen før musikken begynder på Roskilde Festival, har arrangørerne ledt efter personale, der kan stå for sikkerheden omkring flere af scenerne.

Både på Facebook og på festivalens hjemmeside er der blevet søgt efter folk, der kan komme og give en hånd med, når det går løs.

Til Orange Scene har Roskilde Festival helt frem til tirsdag eftermiddag ledt efter frivillige, der skal hjælpe med at passe på publikum helt oppe foran scenen. Det fremgår af jobopslaget.

'Du er her sammen med dit hold, hvor du skal være med til at sørge for, at vores gæster har det godt under afvikling af koncerterne. Du vil stå med ryggen til scenen, som spiller ganske høj musik. Du har vores gæster foran dig, som du skal hjælpe med at passe på. Du skal blandt andet dele vand ud og være med til at hjælpe publikum væk fra de områder, hvor de står tæt. Denne funktion kræver, at du har en god fysik og er psykisk robust,' stod der på Roskilde Festivals hjemmeside.

Man skal være over 21 år, hvis man påtager sig en tjans på et helt afgørende sted for festivalens sikkerhed, og så skal man tale dansk, fremgår det opslag på Facebook, hvor der også blev ledt efter personale.

Også scenerne Apollo og Arena har manglet frivillige til at hjælpe til omkring scenerne frem til det, der vist må kaldes 11. time.

Roskilde Festivals sikkerhedschef, Morten Therkildsen, siger til Ekstra Bladet, at der nu er det antal frivillige, der skal bruges. Næsten som med et trylleslag.

- Vi har antallet af safety-værter både foran scenerne og runderingerne. Vi er således dem, vi skal være, men vi ønsker ikke at ligge lige på grænsen – vi ønsker at have en buffer til sygemeldinger og så videre. Der er lukket for rekrutteringer og vi er klar, siger han.

Klar prioritering

Han forklarer samtidig, hvordan Roskilde Festival prioriterer, når der mangler frivillige flere steder på pladsen.

- Vi har en prioriteringsrækkefølge i vores arbejde, der siger sikkerhed, oplevelse og økonomi. Vi har det sikkerhedspersonale, vi skal have, og vi lever op til de rammer, der er sat for at sikre en tryg og sikker festivalsoplevelse, siger Morten Therkildsen.

Det er ikke kun på scenerne, at der mangler personer til sikkerhedsopgaver. Roskilde Festival mangler frivillige i en grad, at der også bliver søgt efter hjælp til at være livredder ved Badesøen og såkaldte safety-værter.

'Har du erfaring/uddannelse i håndtering af mennesker, herunder konfliktløsning? Gerne indenfor områder som publikums sikkerhed eller beredskab. Kunne du tænke dig at være med til at skabe Danmarks fedeste festival? Så læs videre ...', lyder det lokkende opslag.

Endelig godkendelse

Det er i sidste ende politiet, der som øverste myndighed har ansvaret for sikkerheden på Roskilde Festival.

Ekstra Bladet har spurgt Midt- og Vestsjællands Politi om, hvad manglen på frivillige har betydet for, at Roskilde Festival kan afholde de planlagte koncerter i år.

På en mail svarer de:

'Vi har godkendt planen, og jeg kan da også se, at festivalen har meldt ud, at man har dækket alle vitale områder, herunder sikkerheden ved scenerne,' lyder det fra en kommunikationsmedarbejder.