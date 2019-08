René Dif afslører: Det sker der med Aqua nu

René Dif fortæller, at alletiders største danske popband har talt om at udgive nyt. Men tiden og følelsen skal være rigtig, fastslår han

Det er efterhånden 22 år siden, at Aqua udgav debutalbummet 'Aquarium' med hits som 'Barbie Girl' og 'Doctor Jones'.

Men to årtier senere er bandet fortsat voldsomt populære.

Se også: Nyt overskud til Dif

Det har man kunnet opleve rundt omkring i det danske land sommeren over, hvor der er blevet optrådt på eksempelvis Vig Festival og i Tivoli Friheden i Aarhus, hvor René Dif ganske kækt fik spurgt publikum, om de mon kunne finde ud af at feste i provinsen.

- Det er gået fantastisk. Det har været en rutsjebanetur, en ud af kroppen-oplevelse - det har været fantastisk. Tænk at få lov at gøre det her igen på den måde. Forleden dag spillede vi lidt uden for Budapest, og der kom 20.000 mennesker for at se os. Vi har været alle mulige forskellige steder henne. Vi spiller i Danmark i morgen (fredag, red.) og i England om to uger, og vi skal også til Asien, siger René Dif og tilføjer.

- Det er som om, at der virkelig er skruet op for lysten til at få Aqua ud og starte festen.

René Dif havde taget kæresten Linet Jo med sig på den røde løber til Zulu Comedy Galla. Foto: Mogens Flindt

Se også: Aqua-Lene snave-amok: Dif, DR-darling og dansk sangerinde fik en tur

Pønser på nyt album

Han fortæller, at bandet fortsætter, så længe det er sjovt. Og det er det lige nu.

- I forhold til i gamle dage, der kunne man ikke rigtig nå at nyde det på samme måde. Nu kan vi sætte os tilbage og nyde det, og du ved, vi hygger os på en anden måde. Der er en meget større samhørighed mellem os alle sammen. Vi er jo et helt hold, der tager afsted. Nogle gange har jeg min kæreste med, og andre gange er det kun mig selv uden kæresten, men så er vi jo alligevel en 14-15 stykker afsted, forklarer han.

- I udgav singlen 'Rookie' (2018). Har I overvejet at udgive en hel plade?

- Selvfølgelig vil man altid gerne udvide repertoiret, men det kommer, når vi føler for det. Før gør det ikke, siger René Dif og afviser, at der er nyt på vej.

- Har I snakket om det?

- Det gør man jo altid. Man har altid en lille dialog kørende, men igen. Vi spiller ret meget, har rigtig mange koncerter og exceptionelt mange forespørgsler på, at vi kommer. Vi kan ikke være alle steder samtidig, så hvis vi endelig skal gøre det, skal der være tid til, at vi kan være i det, siger René Dif og tilføjer.

- Indtil videre hygger vi os bare med, at vi får lov til at være på verdenstour for anden gang i vores liv. Det gør jeg i hvert fald.

Se også: Aqua overrasker: Ny musik på vej - måske