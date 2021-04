Retten har talt: Dansk rapper idømt forvaring

Efter tre retsdage er dommeren og de to domsmænd i dag kommet med deres konklussion.

Rapperen Jamaika er idømt forvaring for et brutalt overfald, knivstikkeri, trusler og flugt fra politiet tilbage i 2019. Det fortæller anklager Mads-Emil Wietz til Ekstra Bladet.

- Han fik forvaring. Jeg er meget tilfreds med dommen. Forvaring er jo en speciel straf. Det er jo et sammensurium af tidligere kriminalitet, som bliver sammenholdt med nuværende kriminalitet og så den personlighedsstruktur, den tiltalte nu har. Det er det, der giver udslaget for, at man bliver dømt forvaring, fortæller anklager Mads-Emil Wietz til Ekstra Bladet.

- Han blev dømt i alle sagens forhold, dog med den begrænsning i forhold syv, at der var nævnt, at der skulle have været indgået en kniv eller lignende, den del af det udgik, så den del af forholdet blev han ikke dømt for, men han blev stadig dømt i forholdet.

Ekstra Bladet har efter domsafsigelsen forsøgt at få en kommentar fra forsvarer Michael Juul Eriksen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Tidligere i retten onsdag sagde han dog, at en forvaringsdom ville være at skyde langt over målet.

- Man kan ikke idømme strengere straf i Danmark end forvaring. Vi snakker altså om personer, der i gennemsnittet sidder 15 år i fængsel, når de er dømt forvaring, sagde Michael Juul Eriksen i retten tidligere.

Risikerer forvaring: - Han udgør en fare for andre menneskers liv

Begrundelse

Jamiaka, med det borgerlige navn Sharmarke Omar Ali, har været varetægtsfængslet siden november 2019 sigtet for at have brutalt gennembanket en liggende mand sammen med to andre, et knivoverfald, efterfølgende trusler mod ofret for knivoverfaldet for at få ham til at trække sin politianmeldelse tilbage og derefter flugt fra politiet.

Igennem hele forløbet har det unge musiktalent nægtet sig skyldig i overfaldet, knivstikkeri og trusler. Flugten fra politiet forklarer han med, at han vil holde sin nyfødte datter i armene.

- Jeg var en anden mand dengang (de tidligere domme, red.). Jeg var umoden, rodløs og havde for meget energi, som jeg ikke vidste, hvor jeg skulle placere, siger Jamaika, da forsvarer Michael Juul Eriksen spørger ind til fortiden.

- Jeg har allerede mistet meget familietid. Jeg vil blot hjem til min kone, være familiefar og lave musik, siger Jamaika.