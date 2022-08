Revet væk: Udsolgt på en halv time

Når popbandet Coldplay næste år indtager Parken i København 5. og 6. juli i forbindelse med deres Music of Spheres-turne, bliver det for fulde huse.

På omtrent en halv time er alle billetter til de to koncerter, der blev sat til salg torsdag formiddag, nemlig revet væk.

Det oplyser Live Nation til Ekstra Bladet.

Dermed skal tæt på 100.000 mennesker over de to aftener fornøje sig med hits som 'Hymn for the Weekend' og 'My Universe'. Og det er dét. For der er nemlig ingen mulighed for, at der bliver sat ekstra koncerter op, lyder det fra arrangørerne.

Præcis syv år siden

Når Coldplay går på scenen i Parken, er det på dato præcis syv år siden, de stod der sidst.

Dengang kvitterede Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo med fem af seks stjerner for koncerten, som han kaldte en 'farvestrålende storsejr'.

De to koncerter i Danmark, der altså nu er udsolgt, er en del af Coldplays verdensturné i forbindelse med albummet 'Music of the Spheres', der udkom i efteråret 2021.

Foruden Danmark bringer turnéen dem næste år til Spanien, Portugal, Storbritannien, Italien, Schweiz, Sverige og Holland.

Coldplay-koncerten 5. juli bliver ikke den eneste store musikbegivenhed i Danmark den dag. Elton John gæster nemlig samme sag Royal Arena i forbindelse med sin 'Farewell Yellow Brick'-turne, som han har annonceret bliver hans sidste.

