Revser regeringen: - Det er utroligt

Simon Kvamm er utilfreds med myndighedernes indsats over for musikbranchen under pandemien

Om seks uger begynder festivalsæsonen på Jelling Musikfestival.

Måske i hvert fald.

Hundredtusindvis af danskere ved stadig ikke, om de skal på festival til sommer. En af dem er Simon Kvamm, der ikke er imponeret over myndighedernes håndtering af hans hjørne af showbusiness:

- Det er utroligt, at der stadig ikke er meldt noget ud til festivalerne, samtidig med at DBU må have 12.000 i Parken til EM. Jeg forstår godt, det virker som en rød klud for festivalbranchen, siger Kvamm.

Regeringen har nedsat en såkaldt ekspertgruppe, der senest midt i april kommer med forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt de kommende måneder.

Mangel på forståelse

Spillestederne inviterer publikum indenfor igen 6. maj, men det er stadig uklart under hvilke forhold:

- Jeg klandrer naturligvis ikke regeringen for, at spillestedernes åbning ikke går så hurtigt, som vi ønsker det. Men jeg stiller mig uforstående over for, hvorfor man ikke kan sige klarere til musikbranchen, hvad det er for nogle vilkår, man kan tilbyde.

Simon Kvamm: - Jeg bliver sindssyg

Kvamm er heller ikke ligefrem henrykt over myndighedernes manglende evne til at få ekspederet kompensation til musikerne:

- Det er endt som slagsmål på festivalernes skriveborde. Regeringen har udvist enorm mangel på forståelse for musikbranchen. Ingen musikere har fået kompensation for sommeren 2020.

- Jeg har ikke fået kompensation af nogen art. Men jeg har ikke nogen trang til at råbe op om det, for jeg har det ok. Men der er jo andre, der ikke har noget på kistebunden til at klare sig igennem, lyder det fra den jyske rockstjerne.

Kvamm koncentrerer for tiden sit musikalske virke i spidsen for trioen Hugorm, der har udskudt adskillige koncerter, og som nu først forventer at turnére i efteråret.

Simon Kvamm i aktion for Hugorm under en minikoncert, som blev sendt live på eb.dk i fjor. Foto: Per Lange