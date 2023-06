Revser Tinderbox: - Virkelig dårlig stil

Torsdag aften skulle Black Eyed Peas have underholdt publikum på Tinderbox med ørehængere som 'Shut Up' og 'Where is the Love'. Allerede 4. maj meddelte det amerikanske hovednavn dog på sociale medier, at deres tourplan alligevel ikke inkluderede den fynske festival.

Først 10. juni informerede Tinderbox dog publikum om aflysningen - et træk, som ifølge Forbrugerrådet Tænk 'lugter af vildledning'.

- Det er rigtig problematisk, at man fra festivalens side har vidst i en måned, at et af hovednavnene ikke kommer og spiller, inden man melder det ud, så jeg kan godt forstå, hvis der er forbrugere, som føler sig ført bag lyset, vurderer organisationens jurist Martin Bruun-Houmølle.

Flere af de gæster, Ekstra Bladet torsdag møder på pladsen, løfter da også øjenbrynene over den strategi.

Annonce:

Rigtig ærgerligt

En af dem er 30-årige Edita Ciznic, som ærgrer sig over aflysningen af Black Eyed Peas, der er blevet erstattet af The Minds of 99.

Black Eyed Peas var noget af det, 30-årige Edita Ciznic især havde glædet sig til at opleve. Foto: Per Lange

- Minds er jo rigtig gode, men det er lidt brugt. De var her jo også sidste år. Så det er rigtig ærgerligt, siger hun.

- Hvad synes du om, at festivalen har kendt til aflysningen så længe og har ventet med at melde det ud?

- Hvis det er tilfældet, så synes jeg, det er virkelig dårlig stil. Det må jeg indrømme. Men vi må få det bedste ud af de betingelser, der nu er her.

Vennerne Tonny Jørgensen (til venstre) og Christian Mathias Nielsen er enige om, at Tinderbox tidligere skulle have annonceret aflysningen fra Black Eyed Peas. Foto: Per Lange

25-årige Christian Mathias Nielsen mener, det lugter af, at Tinderbox gerne vil tjene flest muligt penge.

- De festivaler, man kender herhjemmefra, er meget frivilligt baserede, men med Tinderbox kan man godt mærke, at det handler om at sørge for, at folk kommer. At man strækker det en måned, før man melder det ud, er måske for at holde folk fast, siger han.

- Så du tænker, det er noget, de har gjort bevidst for at få folk til at købe billetter?

Annonce:

- Om de har gjort det bevidst, eller om det er en tilfældig strategi, det ved jeg ikke. Men det passer meget nøje, siger han.

- Det er både godt og skidt. Festivalgæsterne, som virkelig havde glædet sig til Black Eyed Peas, er måske blevet ramt af den manglende gennemsigtighed, men de har også skullet have fat i nogle andre, siger 29-årige Nanna Christiansen om den sene udmelding fra Tinderbox. Foto: Per Lange

Vil ikke klage

24-årige Tonny Jørgensen kalder det en lappeløsning, at Tinderbox har valgt at hive The Minds of 99 ind i stedet for Black Eyed Peas.

- De siger, de har taget et navn fra toppen af hylden, og så bliver det et dansk navn. Man havde lidt håbet på noget, der kom udenlands fra, for Black Eyed Peas hører man jo ikke ellers. At tage sådan en nem løsning, det synes jeg er for dårligt, siger han.

Alligevel vil de to venner ikke klage og forsøge at få penge tilbage fra festivalen, som Forbrugerrådet Tænk ellers anbefaler.

- Det er jo Odenses festival, så personligt vil jeg ikke gøre det. Det handler også om at bibeholde, at vi kan holde Tinderbox hvert år og få så store kunstnere så muligt, siger Tonny Jørgensen.

- Jeg tænker, der har været en grund til det, men et eller andet sted er det måske ikke helt okay, siger Rikke Bendsen om, at Tinderbox nølede med at fortælle om aflysningen. Foto: Per Lange

Samme indstilling har 49-årige Rikke Bendsen.

Annonce:

- Jeg tænker, man køber billet til en festival og ikke til en kunstner. Men et eller andet sted kan man sige, at der gik for længe, før de meldte det ud, siger hun.

- Hvad tænker du om det, hvis de bevidst har forsøgt at vildlede billetkøberne?

- Det tænker jeg ikke, de har. Og hvis de har, så tænker jeg, at de skal komme på andre tanker til næste år, lyder opfordringen til Tinderbox fra Rikke Bendsen.

- Hvis man vil finde hullerne i osten, så kan man det, men der er masser af andre navne, vi kan nå at høre, så mon ikke det går alligevel. Det havde været fedt at se dem, men vi har jo også Spotify, siger 34-årige Anders Lundbak om aflysningen af Black Eyed Peas og den sene udmelding fra Tinderbox. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få festivalen i tale om aflysningen af Black Eyed Peas, men de har ikke ønsket at stille op til interview.

I stedet henviser festivalen til et interview i Fyens Stiftstidende. Her forklarer arrangøren, at den sene udmelding skyldtes en aftale med manageren for Black Eyed Peas.