Risikerede sagsanlæg: Popgruppe i Tobias Rahim-kaos

Den danske popgruppe 8Ball skabte for nylig postyr og fik kritik for at synge nummeret 'Klunker' foran en masse børn blandt publikum til Jonas Vingegaard-fejring i Glyngøre.

Nu er der ligeledes både postyr og kritik i pladeselskabsland på grund af gruppens nye comeback-single.

8Ball, der blev landskendt med landeplagen 'Gustav' i 2013, og deres pladeselskab Warner Music er nemlig, ifølge frontfigur Ronnie Lennett fra 8Ball, blevet sat på plads af Sony Music, hvor den store mand Tobias Rahim er i stald.

Det bekræfter Ronnie Lennett til Ekstra Bladet, da vi kontakter ham på baggrund af et længere Facebook-opslag, han lagde op i sidste uge, om problemer med udgivelsen af 8Balls nye nummer 'Hvor høj er Tobias Rahim?'.

I sidste øjeblik blev udgivelsen af sangen med den oprindelige titel ifølge Ronnie Lennett nemlig bremset af 8Balls eget pladeselskab Warner Music.

Warner havde således, ifølge Ronnie Lennett, fået et varsel fra Rahims pladeselskab Sony Music om, at man kunne risikere 'juridisk handling' med udgangspunkt i markedsføringsloven, hvis sangen blev udgivet.

Med andre ord: Et potentielt sagsanlæg.

Årsagen skulle være, at 8Ball udnyttede Rahims navn og gode brand ved at bruge det i en sangtitel for egen vindings skyld som en art reklamesøjle.

Samtidig var man ifølge Ronnie Lennett hos modparten også utilfredse med det planlagte artwork til singlen, der mindede en del om Tobias Rahim og hans univers.

Også det er nu droppet.

Parerer ordre

Hos 8Ball lægger man sig fladt ned:

- Det gjorde sgu ondt, men vi har pareret ordre fuldstændig. Alt var klar til udgivelse, men så så jeg denne her skrivelse på mail inde hos Warner i sidste uge, hvor de havde fået besked på at 'pille singlen ned' (ikke udgive den som planlagt, red.) - ellers var det sagsanlæg. Så den røg bare ned med det samme.

- Jeg mente jo ikke, det var ulovligt at nævne Rahims navn i titlen. Vi udøvende kunstnere nævner jo i flæng både det ene eller andet, som rent faktisk er beskyttede varemærker, uden at det har nogen konsekvenser, så jeg har simpelthen ikke tænkt i de baner, siger Ronnie Lennett.

Selvom 8Ball har udgivet et nummer med titlen 'Klunker', har folkene bag Tobias Rahim hos Sony Music, ifølge 8Ball, ikke været forelsket i idéen om, at popgruppens nye single skulle hedde 'Hvor høj er Tobias Rahim'.

Han betoner, at det er ikke fordi, 8Ball ikke kan lide at være den slemme dreng i klassen og en smule kontrære, men:

- Her tænker jeg bare, at der ikke er noget at gøre. Også fordi, de kaster markedsføringsloven i hovedet på os. Den har jeg sgu ikke lige sat mig ind i, men hvis de gør det, så må der jo være belæg for det. Der er ikke noget at rafle om. Vi har ikke gjort vores hjemmearbejde godt nok.

Totredjedele af 8Ball, Ronnie og David, i snak med Ekstra Bladet, da Jonas Vingegaard blev fejret i Glyngøre i juli i kølvandet på Tour de France-sejren. Foto: Ekstra Bladet

Har rakt ud

Lennett vil gerne forklare sig, for intentionerne med singlen var skam gode:

- Jeg har prøvet at skrive til Tobias for at gøde vandene og fortælle, at det aldrig har været intentionen at slå plat på hans navn. Det er en hyldest. Vi synes jo faktisk, at han er en fed fyr. Men det er mit indtryk, at tonen er okay mellem parterne. Der sidder vel en jurist på det ene pladeselskab og skriver til en jurist på det andet, og det gør de vel i tide og utide, lyder det.

Fra 'Rahim' til 'du'

Spørgsmålet er med det in mente, om Tobias Rahim overhovedet selv har været inde over sagen.

Rahims manager, Linus Ellesøe Ditzel, siger til Ekstra Bladet, at man fra den kant ingen kommentarer har, og vil altså dermed hverken be- eller afkræfte.

Ekstra Bladet har også kontaktet Sony Music både telefonisk og på mail gentagne gange for at høre, om de kan bekræfte Ronnie Lennett og 8Balls udlægning af misæren.

Men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Efterfølgende er 8Ball-sangen i øvrigt alligevel blevet udgivet, men nu med titlen 'Hvor høj er du'.

Der synges fortsat om Tobias Rahim i sangen med navns nævnelse utallige gange, men den del kan i modsætning til sangtitlen ikke være i strid med markedsføringsloven, mener Ronnie Lennett fra 8Ball.