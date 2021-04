Risikerer forvaring: - Han udgør en fare for andre menneskers liv

Retten i Esbjerg (Ekstra Bladet):

Det 24-årige danske musiktalent og rapper Jamaika sidder stille ved sit bord uden at fortrække en mine, imens anklageren læser sin dokumentation op.

Med et liv i den kriminelle løbebane er det ikke første gang, hitmageren sidder i stolen til venstre i domslokalet.

Den her gang drejer det sig om et brutalt overfald, knivstikkeri, trusler og flugt fra politiet tilbage i 2019.

Dommen forventes afsagt senere i dag, hvor anklager Mads-Emil Wietz vil procedere for en forvaringsdom.

Knivstikkeri og på flugt fra politiet

Stemningen er løssluppen, da der endelig er pause.

Iklædt en lys sweater, mørke jeans, hvide Nike sko og nytrimmet hår sidder Jamaika afslappet og fjoller med, da vennerne blander sig.

- Mulle og den unge herre er sgu da blevet gode venner, lyder det grinende fra en af vennerne, som er kommet til Esbjerg for at støtte Jamaika.

Tilbage griner både politiet, som skulle være den unge herre, og Jamaika, som er Mulle.

- Du skader mit ry, griner Jamaika tilbage til vennen.

I 16 måneder har Jamaika været varetægtsfængslet og omringet af politibetjente.

I 2019 blev Jamaika efterlyst af politiet, og han var i en periode på flugt. Foto: Melissa Kühn Hjerrild

Helt præcist er den 24-årige sigtet for en brutal gennembankning af en liggende mand sammen med to andre, et knivoverfald, efterfølgende trusler mod ofret for knivoverfaldet for at få ham til at trække sin politianmeldelse tilbage og derefter flugt fra politiet.

Jamaika indrømmer, at han var ved lejligheden i Ti-Kanten i Esbjerg da knivoverfaldet skete, men nægter vold, ligesom han nægter at have truet ofret senere eller deltaget i en straffeekspedition i Vejle.

Kniven er trods intensiv eftersøgning med politihunde aldrig fundet.

Der findes en video af overfaldet, som også blev vist i retten. Videoen er filmet på lang afstand, og det er svært at genkende personerne fra hinanden.

Jamiaka nægter at være en af de tre mænd.

- Det er ikke mig, det der, siger han i retten.

Mentalerklæring kan give forvaring

Smilet forsvinder fra den 24-årige rappers ansigt i takt med mentalerklæringen og psykologvurderingen bliver læst op.

Et referat af et hårdt liv, en afvigende personlighed og en konklusion, som vurderer risikoen for lignende kriminalitet til at være høj.

Psykiaterne i Retslægerådet mener sammenlagt med begge erklæringer, at den unge rapper er så farlig, at han skal idømmes forvaring på ubestemt tid,

- Der er stor sandsynlighed for, at der påkræves forvaring, da tiltalte flere gange har begået rå knivvold og udgør en fare for andre menneskers liv, lyder rådets konklusion.

Igennem hele forløbet har det unge musiktalent nægtet sig skyldig i overfaldet, knvistikker og trusler. Flugten fra politiet forklarer han med, at han vil holde sin nyfødte datter i armene.

- Jeg var en anden mand, dengang (de tidligere domme red.). Jeg var umoden, rodløs og havde for meget energi, som jeg ikke vidste, hvor jeg skulle placere, siger Jamaika, da forsvarer Michael Juul Eriksen spørger ind til fortiden.

- Jeg har allerede mistet meget familietid. Jeg vil blot hjem til min kone, være familiefar og lave musik, siger Jamaika.

Dommen forventes afsiges senere i dag.