Ritual bag scenen: Blod overalt

Indsmurt i blod fra top til tå indtog Strychnos fredag Hades, den næststørste scene på Copenhell.

Blot en time inden det danske dødsmetalband skulle på, var den solbeskinnede plads foran scenen propfyldt med heavyfans, som tog en pause fra den hårde musik i selskab med Aarhus Synfoniorkester.

Akkompagneret af Jakob Stegelmann fra 'Troldspejlet' spillede orkestret på publikums nostalgi med stort opsatte versioner af temaet til 'Disney Sjov' og 'Batman'.

De 85 musikere var ikke lige sådan at få af scenen, så Strychnos fik travlt med at slæbe instrumenter på plads, lave lydprøver og gennemføre det ritual, som Ekstra Bladet havde fået lov til at følge inden koncerten.

Annonce:

Syv minutter inden de skulle forvandle familiefesten i solen til et orgie af tortur, død og mørke, satte Martin, Andreas og Nis kursen mod skurvognen backstage, hvor tre små skåle med blod ventede på dem i varmen.

Der blev både drukket øl i omklædningsrummet og på scenen. Foto: Per Lange

Siden begyndelsen

Bevæbnet med klude og svampe gik bandet i gang med indsmøringen, og mens blodet sprøjtede op ad vognens plastikvæg, blev der drukket kolde dåseøl.

Selvom den scene, der udspillede sig i skurvognen, til forveksling kunne ligne en horrorfilm i slowmotion, lignede Strychnos nogle, der lige så godt kunne have smurt sig ind i aftersun.

Og det er bestemt heller ikke første gang, at de har iført sig den klistrede kropsudsmykning.

- Sådan så vi ud, da vi fik taget de allerførste bandbilleder i 1998, og da vi spillede vores første koncert i år 2000. Så har vi bygget videre på den stil. Det er i tråd med musikken og den stemning, vi gerne vil levere, fortæller sanger Martin Leth Andersen.

Guitarist Andreas Lynge dryppende af blod på Hades. Foto: Per Lange

En hemmelighed

Selvom det blodige ydre har fulgt Strychnos i mere end 20 år, ligger der ikke en overordnet kunstnerisk plan bag.

Annonce:

- Men vi vil gerne fortælle nogle mørke, brutale, tragiske historier, og vi synes, at det her hjælper til at tegne det portræt, siger Martin, der ikke lader til at gå op i massernes anerkendende nik.

- Hvis man forstår, så forstår man, siger han.

Blodet var sprøjtet op på spejlet og væggen i Strychnos' omklædningsrum. Foto: Per Lange

Sangeren med de fynske rødder er dog anderledes fåmælt om, hvorfra bandet skaffer remedierne til ritualet.

- Det vil vi lade være en forretningshemmelighed, siger han, inden det er tid til koncerten.

På scenen kunne fans få minutter efter dåseøl og blodstænk rocke med i eftermiddagssolen, mens Martin tænderskærende, bloddryppende og passioneret growlede 'Armageddon Patronage' og 'A Mother's Curse'.

Der var ikke længere meget 'Disney Sjov' over Hades.

Strychnos har eksiteret siden 1998. I 2022 udnævnte Ekstra Bladets anmelder deres album 'A Mother's Curse' til årets danske udgivelse. Foto: Per Lange

Læs også: Helvede er løs: De vildeste billeder fra Copenhell