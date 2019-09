Rock-krigen raser: Volbeat-sag granskes af styrelse

Styrelse: På eget initiativ

Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søren Bo Rasmussen er tilknyttet de ni mediers sag.

Han fastslår, at styrelsen har taget sagen op på eget initiativ.

- I det her tilfælde er det vores egen overvågning.

- Vi har ikke modtaget klage fra nogen som helst - heller ikke fra Volbeat.

- Vi plejer ikke at oplyse om det, men det kan jeg godt trygt gøre i denne sag. Det er almindelig praksis for os at følge med i udviklingen i samfundet, siger han.