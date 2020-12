Rock n' roll-Binzer: - Det har været svært at holde pessimismen nede

Lyden af 2020 - se eller gense koncerten herunder: Der er lagt i støbeskeen til et vildt år i 2021. Jesper Binzer har både planlagt solo-tourné, men han ser også frem til at fyre den af med bandet D-A-D

Mange erhverv er ramt hårdt som følge af corona-krisen, og det kan en af Danmarks førende rock n' roll'ere skrive under på.

Jesper Binzer, som er kendt for at fyre den af solo ligeså vel sammen med rock-bandet D-A-D, kan i den grad også mærke længslen efter at få lov til at komme ud og spille foran et stort publikum.

Når han ser tilbage på året, der gik, mindes han et anderledes år, som har gjort, at han er mere end klar på at se, hvad 2021 bringer.

- Lige nu vil jeg bare ud og spille. Jeg kan ikke sidde på min flade længere, fortæller Jesper Binzer til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...



Der var gang i bandet, da de rockede Panelværkstedet på Refshaleøen i København. Foto: Per Lange

Enormt givende

- Det har været svært at spille fuld rock for folk, som sidder ned. Men når det er sagt, så har det været enormt givende og meget dejligt at være ude igen. Og så er det jo sjovt, når gamle hunde lærer at pisse på andre måder, lyder det kækt fra Jesper Binzer, da Ekstra Bladet spørger, hvordan det har været, at de har måtte tænke nyt og kreativt for at få lov til at spille koncerter.

Den legendariske rock-sanger har også måtte aflyse alle planlagte koncerter og festivaler. Derfor var det en speciel oplevelse for ham, da han og bandet spillede for første gang i mange måneder live for Ekstra bladets læsere.

Healende

- Det var første gang, at vi fik lov til at komme ud og vifte med ørerne. Det var nærmest healende, fortæller han.

Da koncerten løb af stablen blev det i den grad i rockens tegn. Sammen med bandet indtog Jesper Binzer P1 Venue ved Refshaleøen i København, hvor rock-festivalen Copenhell almindeligvis finder sted.

- Det var vildt mærkeligt at spille der, fordi flere af os skulle have spillet til Copenhell. Jeg skulle have spillet der med D-A-D, men det blev jo aflyst. Dengang føltes det som om, at vi alle sammen var ramt lige meget, men nu er der rigtig mange, som er tilbage til en mere almindelig hverdag. Og dér er der bare lang vej tilbage for os kunstnere.

Klar på at komme i gang

Uvisheden om, hvornår alting åbner op, og kunstnerne må vende tilbage til almindelige spille-jobs, fylder meget.

- Det har været svært at holde pessimismen nede. Og det har været nødvendigt at tage personligt ansvar for at holde sig selv i gang. For vi ved jo ikke, hvor længe det tager, før vi må spille igen. Det er for overvældende at tænke på festivaler med flere tusinde mennesker, ligesom vi jo har en masse planlagt til 2021. Men jeg er ydmyg og klar på at komme i gang igen, lyder det med forsigtig optimisme i stemmen.

Aflysninger, udskydelser og et lille publikum har gjort, at Jesper Binzer har fået sat tingene i relief.

- Jeg har virkelig opdaget, at det er ikke bare er et arbejde. Det er et kald. Og det er virkelig noget, man kan mærke nu hvor man ikke må og kan spille. Og vigtigst af alt, så bliver musikken først rigtig god, når den bliver kommunikeret ud til publikum og man får en respons fra dem.

Koncerten kan ses eller genses her.