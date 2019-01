Rockamok: Festival scorer verdensnavn

Amerikanske Jack White spiller på fynske Heartland til sommer i spidsen for sit band The Raconteurs

Jack White vender tilbage til Danmark.

Rockstjernen fra Detroit er netop afsløret som hovednavn på den fynske festival Heartland, hvor han optræder i front for kvartetten The Raconteurs fredag 31. maj.

Gruppen forventes at udsende nyt album inden koncerten.

Jack White har spillet på dansk grund utallige gange de seneste årtier med både The White Stripes, The Dead Weather, The Raconteurs og som solist. I eget navn var han på odenseanske Tinderbox i fjor.

Heartland har i dag også offentliggjort John Grant, Richard Ashcroft, Connan Mockasin samt danske Peter Sommer & Tiggerne og Katinka.

Fra pop til country

I forvejen var blandt andre Solange, The Good, the Bad & the Queen, Charlotte Gainsbourg, Kris Kristofferson & The Strangers og The Smashing Pumpkins på plakaten.

Heartland har forøget prisen på partoutbilletter fra 1650 til 1950 kroner plus gebyr. Billetsalget er for længst begyndt.

Festivalen finder sted ved Egeskov Slot på Midtfyn fra torsdag 30. maj til lørdag 1. juni.

Udover musik præsenterer Heartland også talks, gourmetmad og kunst.

I fjor var festivalen udsolgt med op mod 18.000 mennesker på pladsen dagligt.