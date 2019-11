Rockchok: Dansk band indtager Parken

Fremadstormende The Minds of 99 prøver kræfter med kongerigets største stadion i efteråret 2020

For kun anden gang i historien er et dansk band hovednavn i Parken, når The Minds of 99 giver koncert på nationalstadionet næste år.

Kvintetten fra København spiller på den gigantiske hjemmebane lørdag 12. september.

Volbeat var det første danske navn, der stod øverst på plakaten i Parken, som sjællænderne fyldte med 48.000 fans i sensommeren 2017.

The Minds of 99 har skruet ned for kapaciteten til deres koncert, som bliver rockgruppens eneste i 2020.

Klogt eller dumt

Det fremadstormende band har de senere år indtaget store udendørsscener på Roskilde Festival, Smukfest, NorthSide og Tinderbox, og senere på måneden er de på udsolgt indendørsturné, der slutter 23. november i Royal Arena i København.

I en pressemeddelelse udtaler frontmand i The Minds of 99, Niels Brandt, blandt andet følgende om det markante spring til Parken:

'Vi kiggede hinanden i øjnene og blev enige om, at det er den oplevelse, vi har lyst til at dele med vores publikum næste år. Det er ikke mange gange i karrieren, man har muligheden for at tage sådan en beslutning. Nu har vi gjort det, og nu må vi se, hvor dumt eller klogt det er. Det er noget af en opgave, men vi bliver klar.'

Det officielle billetsalg begynder på fredag 8. november klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk

Billetterne koster mellem 270 og 650 kroner plus gebyr.