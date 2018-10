Rockgigant til Royal Arena og Boxen

Mark Knopfler vender tilbage til Danmark i 2019.

Den britiske sangskriver og topguitarist optræder i Boxen i Herning torsdag 13. juni samt i Royal Arena på Amager lørdag 15. juni.

De to shows er en del af Mark Knopflers turné med studiealbummet 'Down the Road Wherever', der udkommer 16. november.

Den garvede musiker, som har en succesfuld fortid i Dire Straits, har optrådt i Danmark adskillige gange gennem årene. Hans seneste koncert på dansk jord fandt sted i Tivoli i København i juni 2015.

Mark Knopfler besøgte Boxen i 2011 på en turné med Bob Dylan - han har aldrig tidligere spillet i Royal Arena.

Det officielle billetsalg til de to danske koncerter starter torsdag 1. november klokken 09.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk

Billetpriserne er på mellem 450 og 850 kroner plus gebyr. Begge shows er udelukkende med siddepladser.