Rockgud kommer i Royal Arena

Eric Clapton vender tilbage til Danmark.

Den engelske mesterguitarist, sanger og sangskriver spiller i Royal Arena i København både 21. og 22. juni.

Det skriver det sædvanligvis velinformerede fanklubsite Where's Eric!

Koncerterne er endnu ikke meldt officielt ud, men Ekstra Bladet erfarer, at Danmark er med på Eric Claptons kommende europaturné.

Info om billetsalg vil formentlig blive annonceret i nærmeste fremtid.

Blandt de største

Eric Clapton optrådte senest på dansk grund i 2011, hvor han indtog Boxen i Herning.

Legenden, der fylder 75 til foråret, regnes som en af rockens allerstørste guitarister.

Da magasinet Rolling Stone i 2003 kårede The 100 Greatest Guitarists of All Time blev han nummer to efter Jimi Hendrix.

Eric Clapton opnåede stjernestatus i 1960'erne, hvor graffitien 'Clapton is God' begyndte at dukke op på mure i London.

Veteranen var senest pladeaktuel med julealbummet 'Happy Xmas' i fjor.