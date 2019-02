Rockguden til Danmark

Senest Nick Cave besøgte København i efteråret 2017, blev alle 16.000 billetter til Royal Arena solgt på blot 48 minutter.

Mon ikke det kommer til at gå endnu hurtigere, når den forgudede rock-legende tirsdag 21. maj går på scenen solo i DR Koncertsalen, der kun har plads til 1800.

Australierens optræden er en del af hans verdensturné Conversations with Nick Cave, hvor poeten ud over at spille sine sange indgår i en dialog med publikum, som ligefrem opfordres til at stille modige og udfordrende spørgsmål.

Den 61-årige verdensstjerne gav to udsolgte shows i DR Koncertsalen i foråret 2015 og har optrådt i Danmark utallige gange gennem årene.

Senest som hovednavn på Roskilde Festivals enorme Orange Scene i fjor.

Nick Cave udtalte for nylig, at han er ved at færdiggøre et nyt album med sit mangeårige backingband, The Bad Seeds.

Billetsalget til koncerten i København starter torsdag 21. februar klokken 10 via drkoncerthuset.dk og livenation.dk.

Billetterne koster mellem 470 og 860 kroner plus gebyr.