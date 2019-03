Rockhelte indtager Royal Arena

The National har givet utallige koncerter på dansk grund. Men amerikanerne har aldrig optrådt i Royal Arena.

Det gør de fredag 29. november.

Koncerten i København bliver The Nationals hidtil største indendørs herhjemme. Rockbandet har været udsat for en stadigt stigende heltedyrkelse i Danmark siden deres gennembrud midt i nullerne.

Kvintettens seneste danske show var på festivalen NorthSide i Aarhus sidste sommer.

The National, der stammer fra Ohio, udsender 17. maj karrierens ottende studiealbum, 'I Am Easy to Find'.

I dag udkommer singleforløberen 'You Had Your Soul With You'.

Billetpriserne til The Nationals besøg i Royal Arena ligger på 450 og 550 kroner plus gebyr.

Salget starter fredag 8. marts klokken 10 via Ticketmaster