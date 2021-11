Rockikon nærmer sig Roskilde

Rocklegenden Robert Plant og countrystjernen Alison Krauss har aldrig optrådt sammen i Danmark.

Det er dog meget sandsynligt, at der ændres på det faktum til sommer, når Roskilde Festival finder sted.

Duoen er nemlig på turné i Skandinavien, mens Roskilde afvikles, og de giver koncerter i Norge både 1. og 2. juli.

Robert Plant og Alison Krauss har imidlertid et hul i turplanen 29. og 30. juni, der er Roskildes første to dage. Makkerparret er allerede i Europa, for de spiller i London 26. juni.

Kæmpe succes

De to stjerner har netop udsendt albummet 'Raise the Roof', som kommer hele 14 år efter deres første duetplade, 'Raising Sand', der vandt fem Grammys og også blev en stor kommerciel succes.

73-årige Robert Plant optrådte som solist på Roskilde i 2019, og i 1995 indtog englænderen festivalen med sin gamle partner i Led Zeppelin guitarguden Jimmy Page.

Amerikanske Alison Krauss, der fyldte 50 i juli, underholdt på Danmarks største festival i 2012 med sit backingband Union Station.

Roskilde Festival ønsker ikke at kommentere, om de to sangere vender tilbage og indtager Dyrskuepladsen i fællesskab sidst i juni.

På plakaten til den 50. udgave af festivalen er i øjeblikket popnavne som Dua Lipa, Haim og Jada.