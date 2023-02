Rocklegende hærger Danmark

Rockhistoriens måske mest legendariske performer vender tilbage til Danmark.

Det er netop offentliggjort, at Iggy Pop bliver blandt hovedattraktionerne på festivalen Syd For Solen i København lørdag 10. juni.

Den ikoniske sanger, der er kendt for hverken at holde på overdel eller hæmninger, gjorde sig fortjent til prædikatet punkens godfather på baggrund af sine skelsættende udgivelser i spidsen for bandet The Stooges fra 1969 til 1973.

Iggy Pop har optrådt i Danmark utallige gange. Senest var han i Falkoner Salen sidste år.

Amerikaneren har tidligere hærget festivalerne Roskilde, Midtfyns, Haven, NorthSide og Tinderbox.

Iggy Pop udgav i januar karrierens 19. studiealbum, 'Every Loser'. Veteranen fylder 76 i april.

Øverst på plakaten

Syd For Solen, der blev afviklet første gang i fjor, finder sted over tre dage i Søndermarken.

Festivalen har for længst afsløret, at Bon Iver er topnavn torsdag 8. juni, mens Aphex Twin er øverst på plakaten fredag 9. juni.

The War On Drugs er hovednavn lørdag 10. juni, hvor Iggy Pop altså også underholder.

Arrangørerne har i dag desuden annonceret, at The Walkmen, Gretel Hänlyn og Katinka Band spiller på festivalens sidste dag.

Syd For Solen afholdes samme weekend, som beslægtede Heartland gennemføres på Fyn.

