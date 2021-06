Rocklegende kommer til Danmark

Den 74-årige rockstjerne Iggy Pop er ikke træt af at stå på scenen endnu, og i 2022 gør han det i Danmark, når han henholdsvis 3. og 5. juni giver koncert i Randers og København.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Og det plejer bestemt ikke at gå stille for sig. Rockveteranen er nemlig både berømt og berygtet for at optræde i bar overkrop, hvilket også var tilfældet, da han i 2018 gæstede den fynske festival Tinderbox.

Iggy Pop på scenen i 2018 på Tinderbox. Foto: Per Lange

Siden har han udgivet albummet 'Free', der er mere jazzet end hans tidligere udgivelser og er blevet rost af blandt andre Ekstra Bladets anmelder.

I Randers bliver det på Værket og i København i Falkoner Salen, at fans kan rocke med på 'The Passenger' og alle Iggy Pops andre hits.

Billetterne sættes til salg fredag 18. juni klokken 10.