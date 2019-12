Rocklegende til jysk festival

The Smiths lagde fundamentet for den såkaldte indiegenre, der er den primære stilart på NorthSide.

Til sommer kan gruppens klassikere høres på festivalpladsen i Aarhus, for arrangørerne har netop afsløret, at The Smiths' forhenværende guitarist, Johnny Marr, er ny mand på plakaten.

Se også: Guitarhelt springer endelig ud

Den 56-årige årige englænder forventes at spille sange af både The Smiths og numre fra sin solokarriere.

Johnny Marr gav senest dansk koncert på årets Roskilde Festival.

Dansk trekløver

NorthSide oplyser desuden, at det britiske popband White Lies bliver en del af programmet for 2020. Trioen har netop givet to koncerter i København.

Festivalen har desuden hyret de danske navne Hans Philip, Folkeklubben og Clara.

Se også: Køn jyde - en skam med resten

I forvejen var blandt andre følgende offentliggjort: Robyn, Green Day, Lukas Graham, Weezer og Kashmir.

NorthSide finder sted i Ådalen fra torsdag 4. juni til lørdag 6. juni. Billetsalget er begyndt.