Rockstjerner laver dansk superband

Copenhell fejrer tiårsjubilæum til sommer.

Allerede i morgen tager metalfestivalen dog forskud på festlighederne med udgivelsen af slagsangen 'Ulvens ed', hvis musik er skrevet af guitarist Jacob 'Cobber' Binzer fra D-A-D og Dizzy Mizz Lizzys frontmand, Tim Christensen.

De to veteraner på den hjemlige rockscene har til lejligheden dannet superbandet Omvendt Korstog, der desuden består af folk fra Bersærk, Pretty Maids og Defecto.

'Alle er gået til projektet med en virkelig positiv ånd, og det var ligesom at have et helt nyt band i en hel uge. 'Ulvens ed' er et forsøg på at fange Copenhell-ånden. Det er en helt speciel verden. Det er jo den fredeligste festival overhovedet, så sangen er på en måde en fællessang og kærlighedserklæring til Copenhell og det samvær, folk oplever på både festivalen og i hele miljøet', udtaler Cobber i en pressemeddelse.

Udsolgt af partout

Fredag udkommer 'Ulvens ed' digitalt som en del af ep'en 'Ti år i Helvede', og 19. april følger 666 eksemplarer på vinyl.

B-siden står Nyt Liv for. Hardcorebandet har doneret skæringen 'Hårde tider'.

I sidste uge kunne Copenhell allerede melde udsolgt af partoutbilletter.

Festivalen finder sted fra onsdag 19. juni til lørdag 22. juni på Refshaleøen i København.

Årets største navne er Tool, Slipknot, Scorpions, Lamb of God, Slash og Rob Zombie.

Slægt, Pretty Maids, The Psyke Project samt Demon Head er blandt de danske orkestre.

