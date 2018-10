Rørende farvel fra Larsens nære ven: - Du kæmpede til det sidste

'De sidste mange måneder har du kæmpet en urimelig kamp, som jeg var så ked af, at jeg ikke kunne hjælpe dig med. Du kæmpede til det sidste, som kun du kan kæmpe', skriver Jørn 'Ørn' Jeppesen i et rørende opslag på Facebook

Det var Jørn 'Ørn' Jeppesen der, som afsender på pressemeddelelsen om Kim Larsens bortgang i går, fik hele Danmark til at gå i stå i et sanseløst sekund.

Kim Larsen er død

Jeppesen var en af nationalskjaldens absolut nærmeste - med titel af impresario. Fast mand i Kjukken og ham med styr på butikken.

I et rørende opslag på Facebook hylder Jørn 'Ørn' Jeppsen sin gode ven, der kun blev 72 år.

'Forleden ringede du til mig og med din velkendte, powerfulde stemme indledte du samtalen med: 'Hej Ørno. Det er Larsen fra vanviddet på sygehuset. Jeg har lige sagt til Liselotte, at min impresario sgu da ikke er så dum, at han bruger tre timer på at købe et ur'. Og så fulgte én af vores uendeligt mange telefonsamtaler, som for udenforstående må have lydt kaotisk og uden mål og med. Men det var det ikke. Vi talte samme sprog. Vi forstod hinanden virkeligt godt. Ofte med abrupte sætninger, højtlydte og mange grin, råben og skrigen i munden på hinanden, en masse citater og one-liners', skriver han blandt andet.

Tilbage i starten af 2018 meddelte Kim Larsen via sin impresario, at han var blevet ramt af kræft. En sygdom som Larsen tog kampen op mod, men ikke vandt.

Kræftsyg Larsen: - Han har det følelsesmæssigt ad helvede til

'De sidste mange måneder har du kæmpet en urimelig kamp, som jeg var så ked af, at jeg ikke kunne hjælpe dig med. Du kæmpede til det sidste, som kun du kan kæmpe. Det har været imponerende og fortvivlende at følge på én og samme tid. Og jeg ved godt, at du mandede dig op forleden i vores sidste samtale. Men du ville til det sidste være cool og holde stilen. Det var typisk for dig, og det var smukt og rørende', skriver Jørn Jeppsen.

I sit opslag beskriver han også sit forhold til Lune Larsen, som syntes, at det lød for smart at have en manager og derfor hellere ville kalde Jeppesen for impresario. Den post har han haft siden januar 2001.

'Vi fik hurtigt tillid til hinanden. Og hvis man først havde din tillid, og ikke misbrugte den, så gik du gennem ild og vand for én', skriver Jørn Jeppesen i opslaget, han slutter med følgende ord:

'Tak for svingturen. Tak fordi du gjorde mig klogere. Tak for sangene. Tak for dig'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jørn 'Ørn' Jeppesen.

