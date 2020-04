Rørt Annika Aakjær: - Jeg kom til at græde

Det var en rørt sangerinde, der fredag aften gik på scenen og gav koncert for Ekstra Bladets læsere. Her besvarer hun en række af læsernes spørgsmål

Annika Aakjær leverede fredag aften et brag af en koncert for Ekstra Bladets læsere, da hun for en stund fik folk til at glemme alt om isolation og coronavirus og spillede seks numre.

Det var der kæmpe tilfredshed med blandt de mange folk, der fulgte med, og kommentarsporet flød over med jubel og ros til den 37-årige nordjyske sangerinde.

Det betyder meget for Annika Aakjær. Det fortæller hun til Ekstra Bladet efter koncerten.

- Det var rart, og faktisk er jeg normalt meget dårlig til at tage imod ros og til at tage det ind, men i går kunne jeg godt. Måske fordi jeg ved, at der går lang tid, før jeg får lov at spille for folk igen. Så tak for alle jeres kommentarer herinde, jeres Instagram-stories og Facebook-kommentarer. Jeg håber, vi ses irl (ude i virkeligheden, red.) snart, siger hun.

Selvom det var en noget speciel måde at spille koncert på, så nød sangerinden det i den grad.

- Det var virkelig dejligt. Da vi skulle lave lyd, kom jeg til at græde lidt. Jeg tror ikke, at drengene opdagede det, men jeg havde savnet det så meget, fortæller Annika Aakjær.

Annika Aakjær leverede et brag af en fest fredag aften. Foto: Per Lange

Single

I løbet af koncerten fik brugerne også mulighed for at stille spørgsmål til Annika Aakjær, og herunder besvarer hun en række af dem.

Skal du lave noget med Allan Olsen igen?

- Det har jeg ikke umiddelbart planer om, men spørger Allan om kaffe eller musikalsk selskab, så stiller jeg altid op, naturligvis. Allan er en rigtig god ven og kollega, og jeg er meget stolt af de to versioner, jeg har lavet af hans sange.

Hvilket mærke er din kjole?

- Min gule kjole er fra det danske designmærke HUNKØN. Den er lavet i det, man kalder vegansk læder, og det kan jeg bekræfte, at den er. Jeg har tilbudt den bacon, men den tog ikke imod. HUNKØN laver virkelig flot tøj. Jeg elsker dem, og jeg håber, at deres lille biks også overlever coronaen.

Flere brugere ville vide, om Annika Aakjær er single - og det er hun. Foto: Per Lange

Er du single?

- Ja, lyder det kontante svar fra Annika Aakjær.

Fik du skrevet ny musik på Samsø?

- Jeg prøvede, men der kom ikke andet end sådan nogle linjer som: 'Sådan nogen som os, har jo brug for en kæreste', fortæller hun med et grin.

Støt gode formål

Jeg vil gerne betale for koncerten og give et bidrag til dig. Kan man det?

- Det er pisse rørende, og jeg skal da gerne indrømme, at det er en kæmpe økonomisk katastrofe for musikere ikke at måtte spille i et halvt år. Jeg havde jo syv mennesker med på turné - udover mig. Det tænker de færreste over, og det forekommer mig også, at politikerne ikke på nogen måde var klar over, hvor stort et erhverv vi er sammen med arrangører og festivaler.

- Men jeg håber, vi klarer den fysisk og psykisk og økonomisk, og jeg bliver rørt af jeres vilje til at støtte i den her tid. Mit ønske fra jer er, at I bakker os op i den her tid, hvor vi prøver at råbe politikerne op om, at vi ikke er en branche, der lever eller skal leve på 'almisser', men vi er faktisk et meget stort og rentabelt erhverv, som bidrager med mange penge til statskassen.

- Og det er faktisk noget af det, jeg selv er mest stolt af de senere år, hvor jeg har tjent mere; hvor meget økonomi jeg smider tilbage! Derfor ønsker jeg, at I bakker os op i den politiske kamp, det her bliver. Og så ønsker jeg, at I sender penge til Hus Forbi - eller en anden organisation, I holder af. Jeg har selv sendt 1500 kroner afsted her til morgen til deres MobilePay-nummer 996555.

Annika Aakjær ønsker ikke selv at modtage donationer, men hun opfordrer i stedet til at støtte gode formål. Selv har hun støttet Hus Forbi. Foto: Privat

Hvilken sang - eller hvilke sange - elskede du mest at fortolke, da du var med i 'Toppen af poppen'?

- Jeg elskede virkelig dem alle, og jeg kan ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er for den oplevelse. Den kom på det helt rigtige tidspunkt både menneskeligt og fagligt.

Hvem er dine musiske forbilleder?

- Kanye West, Taylor Swift, Whitney Houston, Mariah Carey, Simon & Garfunkel, Carole King, Anne Linnet, Thomas Helmig, Louis Armstrong, Billie Holiday og mange flere.

Hvad inspirerer dig til at skrive sange?

- Jamen, den får man tit som sangskriver, og den er meget svær at svare på, faktisk. Det korte svar er jo - som Ghita ville sige - 'livet', men det lange er, at jeg altid tænker på at skrive sange, døgnet rundt.

- Inspiration betyder faktisk ikke så meget. Det, der betyder noget, er at sætte sig ned og gøre det. Det er ligesom at skulle løbe en tur. Det er jo sjældent, at man ligefrem føler sig inspireret til det, men når man gør det, giver det flow og mening, og nogle dage er det nemmere end andre.

- Men jeg vil sige, at efter koncerten i går havde jeg lyst til at skrive, og det er, fordi jeg har meget brug for at have en koncert at kunne se frem til, så jeg har lyst til at have noget nyt med, og den del er jo temmeligt udfordret det næste lange stykke tid.

Hvis du gik glip af koncerten - eller bare gerne vil se den igen - så kan du se den i videoen over artiklen.