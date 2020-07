Rørt over særlig besked: - Tårerne trillede ned

Du kan LIVE og gratis se den eksklusive koncert med Chief 1 på eb.dk fredag aften 20.00.

Producer, hitmager og i dag soloartist Chief 1 har opnået mere end de fleste inden for musikbranchen, og han har også været med til at få flere stjerner til tops.

Men da han begyndte på sin solokarriere, skulle det handle om noget andet, end hvordan man skruer det perfekte hit sammen.

For to år siden, da han sang og indspillede nummeret 'Alt er godt', vidste han ikke, at han havde lavet et hit, fortæller han. Så da sangen sidste år blev kåret som årets sommerhit på P4, blev han overvældet.

Uventet besked

Men intet slår den besked, der pludselig tikkede ind.

- Der var fra en mand, der skrev til mig om hans kone, som var fuldstændig lam og var ved at lukke ned for det hele. Det eneste, hun skulle høre, var 'Alt er godt'. Han fortalte, at lægerne kunne måle, at der skete noget med hendes puls, når hun lyttede til sangen i høretelefonerne. Det endte med, at hun vågnede og skrev 'Alt er godt, og jeg elsker dig' på et stykke papir til sin mand, fortæller han og fortsætter:

- Tårerne trillede ned. Jeg tænkte bare: 'fuck platin-plader' og alle de andre ting. Det var slet ikke tænkt som, at den skulle sælge. Folk bruger den til noget ...

Efter Rockers By Choice var det meningen, at Chief 1 skulle lave en soloplade. Men på grund af angst, og fordi han syntes, det var hårdt at spille koncerter, træk han sig tilbage til studiet, hvor han skubbede andre fremad. Foto: Jonas Olufson

- Hvad får det dig til at føle?

- Jeg bliver helt vildt vanvittig stolt. Jeg elsker at lave en sang, folk synger med på, og jeg elsker, når folk har tatoveret et par linjer fra 'Engel' eller andre Rockers by Choice-numre.

Alting føles nyt

Lars 'Chief 1' Pedersen startede sin mere end 30 år lange karriere som medlem i rapgruppen Rockers By Choice, og siden da har han været hitmager, producer og sangskriver. Med sangskrivertalenterne har han blandt andet vundet Melodi Grand Prix flere gange.

At han står på egne ben med sin solokarriere, er stadig et nyt kapitel for ham.

- Hvert et skridt, jeg tager, er nyt, selvom jeg har lavet musik i 30 år, siger den 50-årige musiker til Ekstra Bladet.

Chief 1 var med i rapgruppen Rockers By Choice, der blev dannet i 1986. Foto: Mads Winther/Ritzau Scanpix

Og endnu en ting kan tjekkes af på det-har-jeg-ikke-prøvet-før-listen fredag, hvor han klokken 20 skal spille koncert på Toldboden i København, mens det bliver sendt direkte på ekstrabladet.dk.

Lars 'Chief 1' har i sit eget navn udgiver numrene 'Man skal dø lidt (før man finder vej)', 'Sommernætter', 'Tosser' og 'Alt er godt'.

Fem hurtige til Chief 1 - Hvem er dit største idol? - Beatles, Beach Boys og guldalder hiphop fra 1984-1989. Der var ingen, der havde gjort det, som Brian Wilson fra Bech Boys og John Lennon og Paul McCartney fra Beatles gjorde. - Hvad er din livret? - Det skifter meget. Men mad, der kan få mig til at sige 'wauw'. Mad, der er lavet med passion. - Hvad er dit dummeste køb? - Jeg købte en swimmingpool ude til haven i Vanløse. Jeg har faktisk givet den væk. Jeg kunne ikke holde ud, at det bare regner hele tiden, og den skulle gøres ren hele tiden. - Hvad er du mest stolt af i din karriere? Det, jeg har gang i nu. Alle sagde - inklusive mig selv - at det ikke kunne lade sig gøre. Men jeg gjorde det. - Hvis du ikke var blevet musiker, hvad så? - Så var jeg blevet kok. Eller noget med børn. Måske en kombination. Jeg kan godt lide, når Jamie Oliver får børn til at spise sundere. Vis mere Luk

Koncerten med Chief 1 kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som er tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.