Rørt Seebach afviser: Det er IKKE corona

Det var en trist Rasmus Seebach, der lørdag måtte melde afbud til Danish Music Awards i sidste øjeblik grundet sygdom.

Dette års awardshow var nemlig ganske særligt for den 41-årige popstjerne.

Her skulle han modtage Danish Music Awards' ærespris.

Kort forinden havde Seebach dog fået feber, hvorfor han ikke tog nogen chancer og meldte afbud i sidste øjeblik.

Siden er Rasmus Seebach, der ikke har lagt skjul på, at han har været meget ked af sit afbud, blevet testet for coronavirus, og i en video på sin Instagram-profil oplyser han, at det ikke er den frygtede virus, han er ramt af.

Rasmus Seebach fortæller, at han allerede har det meget bedre, men at han stadig er ærgerlig over, at han ikke kunne deltage i DMA og modtage den fornemme hæder. Foto: Philip Temple

- Jeg har selvfølgelig haft stor nedtur på hele dagen, for jeg skulle have været til DMA i går (lørdag, red.), og jeg skulle have modtaget æresprisen, og jeg havde glædet mig så vanvittigt meget, og det havde været en af min karrieres største aftener, og så bliver jeg syg, siger en rørt Seebach i videoen og fortsætter:

- Jeg har heldigvis fået det bedre, og jeg ved, at det ikke er corona. Så det er altid noget. Men den bliver svær lige at komme sig over, fordi jeg havde glædet mig så meget, siger han videre.

Sender dybfølt tak

Da han ikke som planlagt fik mulighed for at holde takketale i forbindelse med Danish Music Awards, bruger Seebach samtidig anledningen til at holde sin takketale.

Her sender han blandt andre en særlig tak til sin familie og sine tætte kolleger. Særligt Rasmus Seebachs far, den afdøde poplegende Tommy Seebach, får en rørende hilsen med på vejen.

- Jeg vil gerne takke for denne anerkendelse. Det er meget større, end jeg nogensinde havde drømt om. Så vil jeg gerne dele prisen med min familie. Min storebror, der har været med lige fra starten, og som altid har turdet sigte højere, end jeg selv turde. Min mor og min lillesøster, fordi I altid er der for mig, og dig, far (Tommy Seebach, red.). Denne her pris er lige så meget til dig, som den er til mig, siger han og fortsætter:

- Jeg er vokset op i et hjem, hvor popmusikken er blevet taget alvorligt, også selvom det drejede sig om en lalleglad fødselsdagssang, så handlede det om hjerte og sjæl, og den tilgang til popmusikken har jeg haft med mig, hver gang jeg har været i studiet. Det er en kæmpe gave. Tak, far, og tak for lån af dine sange, som jeg elsker at synge. Jeg ville ønske, du stadig var her til at opleve, at folk stadig synger med på dem. Jeg savner dig hver dag og elsker dig.

Simi Jan skulle uddele prisen til Rasmus Seebach, men måtte se langt efter ham. Kort forinden havde han nemlig måttet melde afbud grundet sygdom. Foto: Per Arnesen

Derudover takker Seebach også sin kæreste og deres to børn, sønnerne Holger og Helmut.

- Så vil jeg gerne sige tak til min egen lille, hjemmelavede familie. Min dejlige, smukke kæreste, Julie, som bare altid støtter mig. Jeg ved godt, jeg ikke altid er den nemmeste i verden. Tusind tak, Julie, og tak for den største gave, man kan få i livet gange to, nemlig vores dejlige børn, Helmut og Holger. Jeg elsker jer simpelthen så meget.

Seebach når da også at takke sine samarbejdspartnere og sit band - og sidst, men ikke mindst, alle dem, der lytter til hans musik.

--------- SPLIT ELEMENT ---------