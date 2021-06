Røvtur i Roskilde

Roskildes Festivals mangeårige maskot ’alien boller ko’ fortsatte de oppustelige eskapader, da festivalen torsdag åbnede hegnet til Summer Days.

Men ellers var meget lidt, som det plejer på Dyrskuepladsen.

Summer Days er en række nedtonede koncerter, der afløser den aflyste megafestival. En slags trøst for stampublikummet. Man fik brug for et kram.

Stemningen var som på en støvet søndag formiddag i gamle dage. Bare uden urinstanken. Musikken var endnu mere betydningsløs end den generelt har været på Orange i alt for mange år.

Uprøvede ML Buch begyndte seancen med sine sfæriske popsange. Man ænsede knap nok, koncerten startede. Og at den sluttede.

Dobbelt espresso

Publikum stod opdelt i to sektioner med hver 500. Eller ofte sad de faktisk hellere og sludrede i randområderne ved den hangarlignende scene Gloria, som udgjorde Summer Days’ musikalske ramme.

Der var hverken udsolgt eller meget at komme efter.

Hvidovre Volleyball Club lavede brasiliansk mad, og sponsoren lancerede en økologisk Grøn Tuborg.

Knap 1000 havde købt billet til den første dag med Summer Days på Dyrskuepladsen. Video: Per Lange

Der skulle dog en dobbelt espresso til for at komme igennem 50 minutter med minimalistisk elektronisk pop fra den norske duo Smerz, hvis koncerter minder om kunstinstallationer.

Makkerparrets kompositioner er bevægelige som statuer, og det virkede noget overflødigt, at en højttalerstemme oplyste, crowdsurfing var forbudt.

Det ene medlem, Catharina Stoltenberg, er datter af den tidligere statsminister i fjeldene Jens Stoltenberg. Politik er gribende i sammenligning med Smerz.

Blødt hovednavn

Erika de Casier, der er født i Portugal og opvokset i Jylland, var aftenens hovednavn. Det kunne hun godt leve op til. Primært på grund af konkurrencen.

Den velsyngende sangerindes bløde R&B bredte sig behageligt og tilforladeligt udover pladsen, så i glimt kunne man sagtens forstå, hun har fået international opmærksomhed.

Det unge publikum svajede til de romantiske toner, mens den grønne alien som altid bare blev ved med at tage den stakkels ko bagfra.

Selve Summer Days føltes som noget af en røvtur.

