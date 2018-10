Roskilde afslører første hovednavn

Roskilde Festival har netop sluppet de første navne til plakaten for 2019.

I toppen kommer der til at stå Travis Scott.

Den amerikanske rapper indtager Orange Scene på hjemlandets uafhængighedsdag torsdag 4. juli. Med sig har han utvivlsomt sange fra årets anmelderroste album, 'Astroworld', der toppede salgsbarometeret i USA.

Se også: Historisk: Eminem rasende på Roskilde

Ud over sin musik er 26-årige Travis Scott, der kommer fra Houston, kendt for at have en datter med realitystjernen Kylie Jenner.

Fra pop til metal

Roskilde har desuden offentliggjort følgende navne: Scarlet Pleasure (DK), Testament (US), Alma (FI), Blawan (UK), Ghetto Kumbé (CO), Full of Hell & The Body (US), Julia Holter (US), Nicola Cruz (EC), Parquet Courts (US), Rival Consoles (UK) og Tirzah (UK).

Yderligere 168 bands og solister følger de kommende måneder.

Se også: Idioti i Roskilde: Ung massepsykose

Festivalen finder sted fra onsdag 3. juli til lørdag 6. juli med opvarmning fra lørdag 29. juni.

Roskilde indleder billetsalget tirsdag 30. oktober. Partoutbilletter koster 2100 kroner, mens endagsbilletter sælges for 1050 kroner.