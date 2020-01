Roskilde afslører vovede hovednavne

Landets største festival præsenterer rockgruppen Faith No More og popstjernen FKA Twigs til sommer

I overmorgen er der præcis fem måneder til, at op mod 85.000 mennesker strømmer ind på Roskildes festivalplads.

I dag slipper arrangørerne to af de stjernenavne, der kommer til at stå med store bogstaver på plakaten.

Blandt Roskildes 28 tilføjelser er Faith No More og FKA Twigs - festivalen betragter begge som hovednavne.

Amerikanske Faith No More er et rockhistoriens mere dristige og udsvævende rockbands. Med karismatiske Mike Patton i front har veteranerne, der blev gendannet i 2009, besøgt Roskilde tre gange tidligere. Gruppen indtager Orange torsdag 2. juli.

Modsat Faith No More er FKA Twigs debutant på Roskilde. Den sensuelle englænder, som er kendt for sine teatralske sceneshows, optræder på Arena fredag 3. juli.

Mike Patton fra Faith No More på Orange i 2009 - de var også på plakaten i 1990 og 1992. Foto: Thomas Lekfeldt

Festivalens øvrige nyheder er: Anderson .Paak & The Free nationals (US), Angel Olsen (US), Fatoumata Diawara feat. Angélique Kidjo & Mayra Andrade (INT), Kacey Musgraves (US), Young Thug (US), Anna Meredith (UK), Chancha Via Circuito (AR), Girl In Red (NO), Heathe (DK), High On Fire (US), Lous and the Yakuza (CD), Lydmor X Corpus (DK), MC Yallah & Debmaster + MCZO & Duke (INT), Nyredolk (DK), Ooioo (JP), Orm (DK), Sampa the Great (ZM), Saveus (DK), Special Request (UK), Squid (UK), Tyler Childers (US), Youth Code (US), Amanda Tenfjord (NO), Faratiben (DK/ML), Fieh (NO) og Thaiboy Digital (SE/TH).

Følgende er blandt de tidligere offentliggjorte: Taylor Swift, Tyler, The Creator, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Deftones og TLC.

Roskilde, der finder sted for 50. gang, afvikles i dagene onsdag 1. juli til lørdag 4. juli med opvarmning fra lørdag 27. juni.

Billetsalget er begyndt for længst. Partoutarmbånd er steget fra 2100 til 2250 kroner plus gebyr. Endagsbilletter koster 1100 kroner plus gebyr. Ingen typer af billetter er endnu udsolgt.

I morges annoncerede Jelling Musikfestival i øvrigt Tom Jones som hovednavn sidste weekend i maj.

NorthSide afslører i dag, at Massive Attack kommer til Aarhus i juni.