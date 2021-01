Roskilde: - Det er virkelig trist

Festivalen er bedrøvet over Glastonburys aflysning, men håber stadig at gennemføre årets event

Glastonbury Festival annoncerede for få timer siden, at den gigantiske festival aflyses igen i år på grund af coronapandemien.

Den engelske festival, der er blandt verdens allerstørste, skulle have fundet sted sidst i juni - blot en uge før Roskilde Festival.

Gigantisk festival aflyser

Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup, udtrykker bedrøvelse over, at Glastonbury ikke bliver til noget, men det ændrer ikke på udsigterne til at afvikle Roskilde:

- Det er selvfølgelig virkelig trist at høre, at så vigtig og toneangivende en festival som Glastonbury også i år må aflyse på grund af covid-19, siger hun og fortsætter:

- Det har dog ikke betydning for planlægningen af Roskilde Festival, at Glastonbury har aflyst sommerens festival. Sidste år oplevede vi, at det fik mange til at tænke over, om Roskilde Festival så heller ikke kan gennemføres til sommer, men de to festivaler kan ikke sammenlignes så direkte, og desuden er situationen meget forskellig i Danmark og Storbritannien. Vi er i tæt kontakt med vores internationale arrangørkolleger, og der arbejdes fortsat frem mod en festivalsæson til sommer på tværs af Europa.

- Vi er fortsat forsigtigt optimistiske omkring at afholde Roskilde Festival nummer 50 til sommer, lyder det fra Signe Lopdrup.

