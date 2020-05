Over et år før Roskilde Festival 2021 løber af stablen, melder festivalen udsolgt af partoutbilletter.

Det oplyser Roskilde Festival på Facebook.

'Wow. Roskilde Festival 2021 er udsolgt. Vi er taknemmelige for, at så mange har valgt at støtte os og deltage i #RF50', skriver de i opslaget og fortsætter:

'Det her er en god mulighed for os for at fortsætte arbejdet med den 50. festival', skriver de blandt andet videre i opslaget.

Mange musikglade danskere har valgt at støtte Roskilde Festival og gemme deres billetter til 2021. Foto: Per Lange

På festivalens hjemmeside oplyser arrangørerne, at de er dybt taknemmelige for, at så mange festivalgæster har valgt at støtte festivalen, når den vender tilbage i 2021.

'Vi havde aldrig turdet håbe på denne slags venlige støtte, som har været brugbart for os i forhold til at arrangere festival i 2021 allerede nu', lyder det fra festivalen.

'Vi er ovenud lykkelige og taknemmelige for den enorme tillid, vi møder. Interessen for at deltage i vores jubilæumsfestival har været enorm, og efter vi for første gang nogensinde desværre har været tvunget til at aflyse en festival, er opbakningen heldigvis kun blevet større', lyder det videre.

I april meddelte Roskilde Festival, at de var nødt til at aflyse årets festival, der skulle markere deres 50-års jubilæum, fordi regeringen valgte at forlænge forbuddet mod store forsamlinger til og med august grundet coronakrisen.

Næste år kan folk fra hele verden igen indtage Roskilde Festival. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Mange har beholdt billet

Siden har festivalen opfordret til, at festivalgæsterne skulle gemme deres billetter til næste år og dermed støtte festivalen økonomisk og give dem grobund for at kunne holde endnu en festival i 2021.

Mandag oplyste Christina Bilde, der er talskvinde for festivalen, at hele 85 procent af festivalgæsterne havde valgt at gøre netop det.

- Vi er meget taknemmelige for, at så mange har valgt overføre deres billet til næste års Roskilde Festival, sagde hun i en pressemeddelelse.

- Konkret skaber opbakningen fundamentet for, at vi kan fortsætte arbejdet med at forberede den 50. udgave af Roskilde Festival i 2021, lød det videre.

Foto: Per Lange

Tirsdag klokken 12 blev de sidste partoutbilletter til næste års festival frigivet, og klokken 15.30 kunne festivalen således melde udsolgt.

Roskilde Festival var planlagt til at vare fra 27. juni til og med 4. juli.

Nu skal festivalen afvikles fra 26. juni til 3. juli 2021.

Selvom alle partoutbilletterne nu er udsolgt, er det stadig muligt at købe endagsbilletter fra efteråret 2020. Det er også muligt at skrive sig på venteliste.

Det vides endnu ikke, hvem der kommer til at spille på Roskilde Festival 2021, men store navne som blandt andre Taylor Swift var på plakaten for Roskilde Festival 2020.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Roskilde Festival.